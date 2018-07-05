ODÜ’den 1608 yeni mezun

Kurulduğu günden bugüne fiziki ve akademik gelişimini sürdüren Ordu Üniversitesi, son 10 yılda mezun ettiği 20 binin üzerinde öğrenci sayısıyla da ülke kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor.2006 yılında 4 bin öğrenci ile eğitime...

Kurulduğu günden bugüne fiziki ve akademik gelişimini sürdüren Ordu Üniversitesi, son 10 yılda mezun ettiği 20 binin üzerinde öğrenci sayısıyla da ülke kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

2006 yılında 4 bin öğrenci ile eğitime başlayan Ordu Üniversitesi, son 10 yılda ön lisans ve lisans düzeyinde toplamda 20 bin 420 öğrenci mezun etti. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 3 binin üzerinde öğrenci mezun eden Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ise 4 bin 390 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacak.

12 yıl önce 4 bin öğrenci ile başlanan eğitim öğretim faaliyetlerinin 2017-2018 döneminde 23 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti sunularak tamamladığını ifade eden ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi, bu kısa geçmişine rağmen hızlı büyüme sürecini bütün birimlerinde gerçekleştirerek bölgesinin her alanda gelişimine ivme kazandırmaktadır. Üniversitemiz, bu süreçte ön lisans öğrenci sayısında 2.9, lisansta 5.4, lisansüstünde 104.1 kat büyüme sağlamıştır. Tarımdan sanata, sağlıktan spora kadar her alanda yapılan nitelikli bilimsel çalışmalarla bölgesine rehberlik ede Üniversitemiz, yine geçtiğimiz dönemde toplam program sayısında 4.1 kat büyüme sağlayarak yeni nesil üniversitelere oranla büyük bir başarı örneği sergilemektedir” dedi.

Yarılgaç, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından bin 608 genci mezun etmenin, yeni eğitim öğretim yılında 4 bin 390 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacak olmanın mutluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.