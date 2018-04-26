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26 Nisan 2018 Perşembe 08:43

Öğrenciler kaymakamlık makamı için birbirleriyle yarıştı

Ordu’da öğrenciler kaymakamlık makamı için birbirleriyle yarıştı. Öğrenciler kaymakamlık makamına yoğun ilgi gösterince, Kaymakam öğrenciler arasında kura çekilişi yaptı.Kabadüz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Öğrenciler kaymakamlık makamı için birbirleriyle yarıştı
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Ordu’da öğrenciler kaymakamlık makamı için birbirleriyle yarıştı. Öğrenciler kaymakamlık makamına yoğun ilgi gösterince, Kaymakam öğrenciler arasında kura çekilişi yaptı.

Kabadüz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, tüm kurum müdürleri makamlarını öğrencilere devretti. Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden de kaymakamlık makamını Kabadüz Merkez Ortaokulu 5 sınıf öğrencisi Cansu Kahveci’ye verdi.

Öğrencileri ve öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, çocuklarla ayrı ayrı sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi. Öğrencilere çeşitli ikramların yapıldığı günde Kaymakamlık makamına tüm öğrenciler oturmak istedi. Bunun üzerine Kaymakam Özerden, öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu kâğıtların içinden kura çekilişi yaptı.

Kaymakamlık koltuğuna oturan Kabadüz Merkez Ortaokulu 5 sınıf öğrencisi Cansu Kahveci ilk olarak kurumun işleyişi hakkında Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Kahveci’den bilgi aldı. Sonrasında bir bir kurumu dolaştı.

Kaymakam Özerden, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu makamların gerçek sahibi çocuklarımızdır. Çocuklarımızı seviyoruz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için yapmamız gereken ne varsa her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Öğrencilerimizin iyi şartlarda yetişmesi hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bu vesileyle çocuklarımızı yetiştiren anne ve babalara, öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Son olarak Kaymakam Mustafa Uğur Özerden öğrencilere kitap hediye etti. Bir de günün anlam ve önemine dair toplu fotoğraf çekinildi.
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