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27 Nisan 2018 Cuma 18:06

Öğrencilere bankacılık anlatıldı

Ordu Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Kulübü, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bankacılık bölümü öğrencilerine “Bankacılık Mesleği ve Kariyer Olanakları” konulu panel verdi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile...

Öğrencilere bankacılık anlatıldı
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Ordu Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Kulübü, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bankacılık bölümü öğrencilerine “Bankacılık Mesleği ve Kariyer Olanakları” konulu panel verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelde oturum başkanlığını Prof. Dr. Gürol Özcüre yaptı. Prof. Dr. Gürol Özcüre panelde yaptığı konuşmada, "Bankalar bizim için önemli iş olanakları sağlıyor. Bankacılık topluma hizmet etmenin en önemli araçlarındandır. Bankalar sadece faizle para alıp verme yeri değildir” dedi.

İkizce Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı Hüseyin Koçak, "Burada İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin bir artısı vardır. İİBF öğrencileri dördüncü sınıfa geldiklerinde bankalarda çalışmak istemezler ama mezun olduktan sonra çalışacakları yerlerin başında bankalar gelir. Banka KPSS gibi sınavların bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Özel bir bankanın emekli şube müdürü Sedat Çapar ise, "Bankalar kurumsal bir yapı işletmeleridir. Bankalarda kariyer olanakları ve çalışma yolları açıktır. Bir bankada terfi etmek için belirli aşamalar vardır ve bunlar içinde çalışmanız gerekir. Bankalarda hafta sonu ve resmi tatilleri olan mesleklerden biridir. Böylelikle sosyal hayata vakit ayırabilirsiniz. Çalışma saatleri belirlidir" şeklinde konuştu.
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