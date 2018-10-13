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13 Ekim 2018 Cumartesi 20:49

Ordu Baro Başkanlığı seçimi

Ordu Baro Başkanlığına Av. Haluk Murat Poyraz yeniden seçildi.TESK Otelde gerçekleştirilen ve tek adayın olduğu ve çarşaf listenin hazırlandığı seçimde 401 üyeden 324’ü oy kullandı. Av. Haluk Murat Poyraz oyların 255’ini alarak yeniden...

Ordu Baro Başkanlığı seçimi
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Ordu Baro Başkanlığına Av. Haluk Murat Poyraz yeniden seçildi.

TESK Otelde gerçekleştirilen ve tek adayın olduğu ve çarşaf listenin hazırlandığı seçimde 401 üyeden 324’ü oy kullandı. Av. Haluk Murat Poyraz oyların 255’ini alarak yeniden Ordu Baro Başkanlığına seçildi.

Buna göre Ordu Barosu Yönetim Kurulu Av.Sibel Torun, Av. Esra Turan Aydın, Av.Meltem Saraner Yıldız, Av.Önder Güllü, Av.Arif Çelik, Av.Emrullah Özsoy, Av.Onur Canbaş, Av.Gökhan Çakır, Av.Arzu Atabay Akçevre ve Av.Türker Türkyılmaz’dan oluştu.

Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Av. Birsen Uçar, Av.Haluk Türkmen, Av.Erkan Temiz, Av.Semih Yıldız ve Şeref Albayrak seçildi.
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