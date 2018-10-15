Ordu Ticaret Borsasından iş dünyasına çağrı

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, iş dünyasını enflasyonla mücadele programına destek vermeye çağırdı.

Kahraman yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ettiğini ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını hatırlattı. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını belirten Kahraman, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini kaydeden Kahraman, “Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve odalar-borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir” dedi.

81 il ve 160 ilçede oda ve borsaların enflasyonla mücadeleyi sahiplendiğini ve firmaların en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatıldığını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

“Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz.Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekûn mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de Ordu Ticaret Borsası olarak tüm oda-borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Ordu ili olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız.Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız.”