ORDU:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:27

Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’da serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde denize giren Bilal Sarmak (34), Kübra Sarmak (14) ve Elif Sarmak (21) akıntıya kapıldılar....

Ordu'da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Ordu’da serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde denize giren Bilal Sarmak (34), Kübra Sarmak (14) ve Elif Sarmak (21) akıntıya kapıldılar. Çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılan 3 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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