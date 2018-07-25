Ordu’da serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde denize giren Bilal Sarmak (34), Kübra Sarmak (14) ve Elif Sarmak (21) akıntıya kapıldılar. Çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılan 3 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Ordu’da serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde denize giren Bilal Sarmak (34), Kübra Sarmak (14) ve Elif Sarmak (21) akıntıya kapıldılar....