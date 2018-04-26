Ordu’da asfalt rekoru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye’nin en fazla sıcak asfalt döken Belediyesi olduklarını belirterek, “Sıcak asfalt döşediğimiz yolun uzunluğu Edirne’yi geçti, Viyana’ya ulaştı. Yılsonuna kadarki hedefimiz, bin 700 km olup bunun da 800 km’si sıcak asfalt olacak” dedi.

Yaptıkları yatırımlar sayesinde Ordu’nun model bir il olma yolunda ilerlediğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Gelişen ve büyüyen, geriye göç alan ve nüfusu artan bir Büyükşehiriz. Kendi imkânlarıyla model bir il olma yolunda ilerliyoruz. 2018 yılına kadar alt yapı ile uğraştık ve artık üst yapıyı inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye’de en fazla sıcak asfalt döken Büyükşehir Belediyesiyiz. Yaptığımız yolun uzunluğu Edirne’yi geçti, Viyana’ya ulaştı. Yılsonuna kadarki hedefimiz, bin 700 km olup bunun da 800 km’si sıcak asfalt olacak. Bundan sonra Ordu daha konforlu bir şehir olacak. Ankara ve İstanbul gibi il dışından gelenler, Ordu’nun geldiği durumu daha iyi mukayese edebiliyor” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, bahanelerin arkasına sığınmadıklarını ve yapacağız dedikleri şeyleri yaptıklarını ifade ederek, “Bizim görevimiz, hükümetimizle birlikte ilimizdeki eksiklikleri tamamlamak. Birtakım bahanelerin arkasına sığınmayacak ve popülist politika yapmayacağız. Reel olacağız ve gerçekler neyse onları da vatandaşlarımızla paylaşacağız. Şimdiye kadar hep paylaştık, şeffaf olduk ve doğru neyse onu söyledik. Şunu yapacağız dedik ve yaptık, olması mümkün olmayanı da söyledik. Hem yerel yönetimler olarak hem de hükümetimiz olarak verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bundan sonra yaşanabilir ve ekonomisi daha düzgün bir il hâline geleceğiz. Hükümetimiz tarafından Ordu’ya havalimanı, üniversite, yollar, yurtlar vb. bütün yatırımlar yapıldı. Bundan sonra yapılacak olan şey, bu şehirde huzur içerisinde yaşamak, dünya lideri Cumhurbaşkanımızın arkasında durmak ve onun himayesinde ülkemize çağ atlatmak” şeklinde konuştu.