ORDU:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:22

Ordu’da ‘Çocuk istismarına hayır’ yürüyüşü

Ordu’da, son günlerde yaşanan çocuk olaylarına tepki göstermek amacıyla toplanan grup, sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Ordu Lisesi karşısında toplanarak, son günlerde Türkiye’de yaşanan...

Ordu'da ‘Çocuk istismarına hayır' yürüyüşü
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Ordu’da, son günlerde yaşanan çocuk olaylarına tepki göstermek amacıyla toplanan grup, sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Ordu Lisesi karşısında toplanarak, son günlerde Türkiye’de yaşanan kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan Eylül ve Leyla için sloganlar attı. Ellerindeki dövizlerle birlikte çocuklarını alıp eyleme katılanlar, ‘çocuklar melektir’, ‘çocuk susar sen susma’, ‘tecavüze son’, ‘Leylalar ölmesin, Eylüller ölmesi’ gibi sloganlar atarak, çocuk istismarına tepki gösterdiler.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Emre Yayla, “İstismara uğrayan çocukların gelecekleri ellerinden alınıyor ve öldürülüyorlar. Son 10 yılda bu olay, ortalama olarak yüzde 700 oranında artmış bulunmakta. Ne tuhaf bir hal almaya başlıyoruz. Önce birbirimize olan saygımızı, sevgimizi ve güvenimizi kaybettik. Leylalar ve Eylüller can veriyor, ellerimizin arasından kayıp olup gidiyor. Çocuk istismarı bir insanlık suçudur, biz bu suça ortak olmak istemiyoruz. İnsanlığın partisi, dini ve ırkı yoktur. O yüzden biz bu olaylara son vermek istiyoruz. Bu olayların son bulmasını istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, çeşitli sloganlar atarak, sahil bandı boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.
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