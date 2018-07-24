ORDU:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:52

Ordu’da değişim devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesinde çalışmaları tamamlanan ’Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi ile Köprübaşı Meydan Projesi’, 25 Temmuz Çarşamba günü hizmete açılıyor.Büyüyen...

Ordu'da değişim devam ediyor
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesinde çalışmaları tamamlanan ’Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi ile Köprübaşı Meydan Projesi’, 25 Temmuz Çarşamba günü hizmete açılıyor.

Büyüyen ve gelişen Ordu, insan ve çevre dostu, estetik ve modern bir marka şehir oluyor. Altınordu ilçesinde Süleyman Felek Caddesi ile halkın buluşma noktası Köprübaşı Meydanı artık modern görünüme kavuşuyor.

Başkan Enver Yılmaz, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30’da Köprübaşı Meydanı’nda ’Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi ile Köprübaşı Meydan Projesi’nin açılış törenini gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Ünlü sanatçımız Gülşen’in açılış töreni akşamı saat 20.30’da Ayışığı Meydanı’nda vereceği konsere tüm halkımızı davet ediyor ve bu mutluluğu birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

"Ordu estetik ve modern bir marka şehir oluyor"

Vatandaşların yaşam konforunu yükseltecek projeleri tamamlayarak hizmete sunduklarına vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Karadeniz Bölgemizin parlayan yıldızı Ordu, Büyükşehir Belediyemizle bugüne kadar görmediği kentsel dönüşüm projelerine ev sahipliği yapıyor, insan ve çevre dostu, estetik ve modern bir marka şehir oluyor. Büyükşehir olarak, diğer ilçelerimizde olduğu gibi Altınordu’da da sosyal hayatın en yoğun yaşandığı cadde, sokak ve meydanlarda takdir gören çalışmalara imza atıyor, halkımızın yaşam konforunu artırıyoruz. Hazırlanan projeyi hayata geçirerek Süleyman Felek Caddemizi altyapısı dahil sil baştan düzenledik. Üzerinde bulunan 135 binanın dış cephesini iyileştirerek caddemizin güzelliğine güzellik kattık. Köprübaşı Meydanı’mızı modern bir görünüme kavuşturarak ortak bir yaşam alanı oluşturduk” ifadelerini kullandı.
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