Ordu’da geçen yıl 8 bin 600 trafik kazası oldu

Ordu’da geçen yıl 8 bin 600 ölümlü trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 3 bin 155 kişinin yaralandığı, 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı trafik kazaları istatistiklerine göre,...

Ordu’da geçen yıl 8 bin 600 ölümlü trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 3 bin 155 kişinin yaralandığı, 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı trafik kazaları istatistiklerine göre, Ordu il genelinde geçen yıl 8 bin 600 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 6 bin 771’ini maddi hasarlı kazalar oluşturdu.

Bin 829 kazada ise ölüm veya yaralama meydana geldi. Buna göre kazalarda 3 bin 155 kişi yaralanırken, 40 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 29’u kaza yerinde, 11’i ise kaldırıldığı hastanede vefat etti.