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12 Ekim 2018 Cuma 12:40

Ordu’da kan bağışında düşüş

Türk Kızılayı Ordu Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Ordu’da kan bağışının geçen yıllara göre düşmesinden dolayı kan stoklarının da azaldığını söyledi.Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Türk Kızılayı’nın...

Ordu'da kan bağışında düşüş
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Türk Kızılayı Ordu Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Ordu’da kan bağışının geçen yıllara göre düşmesinden dolayı kan stoklarının da azaldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Türk Kızılayı’nın 2005 yılında uygulamaya koyduğu ”Güvenli Kan Bağışı” programında, Türkiye genelinde alınan yıllık 300 bin kan bağışı, 2016 yılı sonu itibariyle 2 milyon 141 bin 765 üniteye kadar ulaştı. 2016 yılında ulaşılan bu rakam, Türkiye’deki kan ihtiyacının yüzde 85’ini karşılıyor. Ordu genelinde ise 2007 yılında 700 ünite olan kan bağışı, 2017 yılı sonu itibariyle 25 bin 506 üniteye kadar yükseldi.

Türk Kızılayı Ordu Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, yaz aylarında azalan stoklar nedeniyle ciddi oranda yetersizlik olduğunu söyledi. Keskinoğlu, “Özellikle bizim bölgemizde fındık sezonun da yaz aylarına denk gelmesi, vatandaşlarımız bağda ve bahçede olması kan bağışlarını azaltıyor. Buna bağlı olarak da kan stoklarımız azalıyor. Hastanelerin ve hastaların kana olan ihtiyacı aynı oranda azalmıyor. Bu durumda hastaların ve hastanelerin kan ihtiyacını karşılamakta biraz zorlandı” dedi.

Dr. Ünal Keskinoğlu ayrıca, geçen yıllara göre Ordu’da kan bağış sayısının düştüğüne dikkat çekerek, Ordu’nun kendi kan ihtiyacını karşılayabilen bir ilken, artık bu durumdan uzaklaşmaya başladığını aktardı. Bu durumun eski seviyesine dönmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Keskinoğlu, sürekli ihtiyaç olan kanı, soğuk havalarda bağış yapmanın bir zararı olmadığını da sözlerine ekledi.
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