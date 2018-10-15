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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:59

Ordu’da kene ile mücadele sürüyor

Ordu’da yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında doğaya sülün, keklik salınımı ve beç tavuğu dağıtımı yapıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce yürütülen yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla...

Ordu'da kene ile mücadele sürüyor
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Ordu’da yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında doğaya sülün, keklik salınımı ve beç tavuğu dağıtımı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce yürütülen yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması çalışmaları kapsamında 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında doğaya bin 500 adet sülün ve bin adet keklik salınımı yapılırken 200 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.

Yetkililer, Türkiye’de geniş yaşam alanına sahip keklik ve sülünlerin, tarım ürünlerinde, ağaçlarda görülen zararlılarla biyolojik mücadele açısından doğaya büyük fayda sağlayacağını bildirdiler. Sülün, keklik ve beç tavuklarının Karadeniz Bölgesi’nde daha çok kene ile mücadelede kullanıldığını belirten yetkililer, yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, planlı faydalanılması, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillere intikalinin sağlanması için hassasiyet gösterildiğini belirttiler.
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