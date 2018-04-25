Ordu’da Konuşma ve Ses Bozukluğu Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi

Medical Park Ordu Hastanesi dil ve konuşma, ses, yutma bozukluğu olan bireylere son teknolojik gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımla Konuşma ve Ses Bozukluğu Rehabilitasyon Merkezi ile hizmeti vermeye başladı.Medical Park Ordu Hastanesi’nde...

Medical Park Ordu Hastanesi dil ve konuşma, ses, yutma bozukluğu olan bireylere son teknolojik gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımla Konuşma ve Ses Bozukluğu Rehabilitasyon Merkezi ile hizmeti vermeye başladı.

Medical Park Ordu Hastanesi’nde odyometri ve denge merkezlerinin yanı sıra artık konuşma ve ses bozukluğu terapisi yaptıklarını kaydeden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, dil ve konuşma bölümünde kekemeliği olan, konuşmada güçlük çeken, ses teli nodülü olan, ses kısıklığı yaşayan, artikülasyon bozukluğu olan hastaların tedavisini ve iletişimini sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Yılmaz, “Bir kişi diğerlerini anlamakta, düşüncelerini paylaşmakta güçlük çekiyorsa bu bir dil bozukluğudur. Eğer bir kişi konuşma seslerini düzgün veya akıcı telaffuz edemiyorsa, konuşması akıcı değilse ya da sesiyle problemi varsa bu da konuşma bozukluğudur. Ses terapisi için gelen vakalarımızda biz ortalama olarak 2 ay gibi bir süre tanıyoruz. Seanslar hastaya göre değişiklik gösterebiliyor. Seanslarımız 25-30 dakika sürüyor. Bu süreyi daha kısa veya daha uzun tutabiliyoruz” dedi.

Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli nedenleri olduğunu ifade eden Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, “Konuşmayı sağlayan kas ve kemik yapılarındaki değişiklikler, yarık damak, diş problemleri, beyin ya da sinirlerde meydana gelen problemler, işitme kaybı, nörolojik bozukluklar, dil ve konuşma problemlerinin nedenleri arasında sayılabilir. Nodüller ve ses tellerindeki rahatsızlıklar da ses kaynaklı konuşma bozukluklarının nedenleri arasındadır” diye konuştu.

Terapi için yaş sınırı yok

Bireydeki dil bozukluğunun dilin hangi bileşenleriyle ilgili olduğunu saptamak için dil değerlendirmesinin geniş bir yelpazede, dil ve konuşma terapisti tarafından aşama aşama değerlendirilerek yapılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Konuşma bozukluğunda ise kişi hangi sesleri çıkartabiliyor, hangilerini çıkartamıyor ya da hangi sesleri kelimenin belirli yerlerinde kullanabiliyorken hangilerini kullanamıyor gibi faktörleri belirleyen testleri yaparak ya da konuşmanın akıcılığını ve hızını ölçerek bir konuşma değerlendirmesi sağlanabiliyor. Böylece bireyin dil ve konuşma problemi daha ayrıntılı analiz edilebiliyor ve dilin hangi bileşeninde ya da konuşmanın hangi bölümünde ne kadar bozukluk olduğunun saptanmasıyla bireye uygun terapi planı hazırlanabiliyor. Konuşma ve ses bozuklukları olan hastalarda yaş sınırı olmaksızın terapiye alınarak sağlık hizmeti sunmaktayız.”

“Dil ve konuşma bozukluğu çocukların eğitim sürecini etkiler”

Dil ve konuşma bozukluklarının çocuklardaki eğitim sürecine etkilerinden bahseden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz, “Eğitim çağındaki çocuklarda konuşma ve dil gelişim problemleri ciddi iletişim sorunlarına sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çocuklarda öğrenme geriliği, içe kapanıklık, özgüven eksikliği gibi problemlere neden olmaktadır. Çocuğun sonraki hayatında ciddi psikolojik problemlerin temeli olabilmektedir. Bu nedenle konuşma ve ses problemleri yaşayan çocuklara en kısa sürede müdahale edilmelidir” açıklamasında bulundu.