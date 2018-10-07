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07 Ekim 2018 Pazar 12:17

Ordu’da KPSS heyecanı

Ordu’da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı başladı. Geçtiğimiz günlerde istinat duvarı yıkılan okulda da sınav gerçekleşirken, geç kalanlar ve yanlış okula gelenler üzüntü yaşadı.3 milyon kişinin girmesi beklenen...

Ordu'da KPSS heyecanı
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Ordu’da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı başladı. Geçtiğimiz günlerde istinat duvarı yıkılan okulda da sınav gerçekleşirken, geç kalanlar ve yanlış okula gelenler üzüntü yaşadı.

3 milyon kişinin girmesi beklenen KPSS ortaöğretim sınavı, saat 10.15 itibariyle başladı. 130 dakika sürecek olan sınav için saatin 10.00 olmasıyla beraber salonun giriş kapıları kapatıldı. Geç kalanlar ise sınavı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri ve yakınları da dışarıda onları bekledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 5 Ekim tarihinde sabah saatlerinde istinat duvarı yıkılan Atatürk Anadolu Lisesinde ise tahkimat duvarı yapım çalışmaları tamamlandı. Yıkılan duvarın yerine tedbir amaçlı taşlar ve topraktan tahkimat duvar yapılarak, okul sınava gireceklere hazır hale getirildi.
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