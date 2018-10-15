ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:46

Ordu’da organik yumurta üretimi artacak

Ordu’da organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen ve organik yumurta üretiminin geliştirilmesi...

Ordu'da organik yumurta üretimi artacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’da organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen ve organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında her biri 500 baş tavuk kapasiteli 25 adet kümes kurulumu gerçekleştirilecek.

Halen 55 işletmede organik yumurta üretiminin yapıldığı Ordu’da 25 kümes kurulumu için 44 başvuru yapıldı. İl geneli alınan 44 başvurunun 32’si uygun bulunurken hibe almaya hak kazanan yatırımcıların 23’ü ile sözleşme imzalandı. 7 üretici ile sözleşme aşamasına gelindiği belirtilirken kümeslerin kurulumunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku