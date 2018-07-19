Ordu’da pat pat devrildi: 1 ölü

Ordu’da seyir halindeyken devrilen tarım aracı ’pat pat’ın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Ordu’nun Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Peynir (60) idaresindeki pat pat olarak...

Ordu’da seyir halindeyken devrilen tarım aracı ’pat pat’ın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu’nun Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Peynir (60) idaresindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı ile fındıklık bahçesinde devrildi. Tarım aracının altında kalan Mehmet Peynir olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Peynir’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.