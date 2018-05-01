Ordu’da pikapla minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde pikap ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Ulubey - Ordu yolu üzeri Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih E. idaresindeki 52 FV 036 pikap ile Salih K.G.’nin kullandığı...

Ordu’nun Altınordu ilçesinde pikap ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulubey - Ordu yolu üzeri Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih E. idaresindeki 52 FV 036 pikap ile Salih K.G.’nin kullandığı 52 DP 302 plakalı minibüs çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kazada yaralanan her iki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.