Ordu’da sağlık turizmi hareketli

Medical Park Ordu Hastanesi’ne yurt dışından gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Ulvi Güney, bugüne kadar Azerbeycan, Gürcistan, Libya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelerek yaklaşık yedi bin 500 hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi.

Güney, “Ülkemiz gelişmiş ülkelerdeki donanımlı sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Medical Park Ordu Hastanesi olarak bu zamana kadar birçok hastaya hizmet sunduk, ev sahipliği yaptık ve sağlıklarına kavuşturduk. Bu sayının artarak devam edeceğini de biliyoruz” dedi.

Güney, şöyle devam etti: “Hemen hemen her gün Gürcistan’dan tedavi amaçlı gelen hastalarımız bunun en önemli göstergesidir. Türkiye coğrafi konumu, doğal zenginlikleri, kaliteli sağlık hizmetleri ve eğitimli insan gücü ile pek çok ülke vatandaşlarının dikkatini çekmektedir. Grup olarak ülkemizde ve hastanelerimizin bulunduğu illerde sağlık turizmine çok önem veriyoruz. Bugüne kadar Azerbeycan, Libya ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen birçok hasta Medical Park Ordu Hastanesi’nde tedavi olarak sağlığına kavuşmuş bir şekilde ülkelerine dönmüşlerdir. Medical Park Ordu Hastanesi üzerine düşen misyonu yerine getirmektedir. Ordu’ya sağlık turizmi açısından önemli bir katkı sağlamaktayız.”

Yurt dışından gelen hastaların Ordu’da ulaşım, konaklama, yeme- içme, alışveriş ve bunun gibi dolaylı olarak harcamalara sebep olduğunu ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ulvi Güney, “Bunlar da ekonomik büyümede dolaylı olarak etki oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, Ordu’ya sağlık hizmetleri için gelen ve aldığı hizmetten memnun kalan hasta, yakın çevresine yaşadığı tecrübeyi olumlu aktardığı için zaman içinde ilimize gelen hasta sayısında artış olup ekonomi üzerinde çok daha olumlu etkilere sebep olacaktır. Öte yandan, ilimize gelen hastalar tedavilerinin yanı sıra yakınları için hediyeler alıyor ve ileriye dönük diğer tedavi ve tatil seçeneği buluyorlar” diye konuştu.