Ordu’da ulaştırma çağı

Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik ve sosyal yönden kalkınma hamlesini bir türlü yakalayamayan ancak son 16 yılda aldığı hizmet ve yatırımlarla adeta ayağa kalkan Ordu’da en fazla ulaştırma alanında yatırım gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı...

Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik ve sosyal yönden kalkınma hamlesini bir türlü yakalayamayan ancak son 16 yılda aldığı hizmet ve yatırımlarla adeta ayağa kalkan Ordu’da en fazla ulaştırma alanında yatırım gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı istatistiklerine göre, son yıllarda Karadeniz-Akdeniz yolu (Dereyolu), denize havaalanı, üniversite, Topçam Barajı, doğalgaz gibi belli başlı yatırımların yanı sıra sahil kesimleri iç kesimlere ulaştıran yeni otoban yollar, belediye hizmetleri, toplu konut, sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında aldığı hizmetlerle kalkınma hamlesi yakalayan Ordu’da 2002-2018 yılı ilk yarısına kadar olan süreçte 16 yılda 21 milyar liralık yatırım yapıldığı belirlendi. En fazla yatırım yapan ilk 5 kurum, Ulaştırma Bakanlığı, İller Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu.

İşte bakanlıkların 16 yıllık yatırımı

Buna göre son 16 yılda Ordu’da bakanlıkların yaptığı yatırım miktarları şöyle:

Ulaştırma Bakanlığı: 5 milyar 800 milyon TL

İller Bankası: 3 milyar 300 milyon TL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 milyar 700 milyon TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : 1 milyar 900 milyon TL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 1 milyar 400 milyon TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 400 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı: 749 milyon TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 704 milyon TL (İnşa edilen 150 milyon liralık stadyum hariç)

TOKİ: 517 milyon TL

Sağlık Bakanlığı: 459 milyon TL

KÖYDES: 243 milyon TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 220 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 90 milyon TL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 61.4 milyon TL

Adalet Bakanlığı: 53.5 milyon TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 7.8 milyon TL

Ordu Büyükşehir’den tarihi rekor

Ulaştırma Bakanlığı dışında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından son 4 yılda gerçekleştirilen ulaştırma yatırımları da 433 milyon lira olarak gerçekleşti. Buna göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, geride bırakılan 4 yıllık sürede 19 ilçedeki 112 grup yolunda 825 personel ve 397 araçla yaklaşık bin 500 km’lik asfalt yol imal etti. Gerçekleştirilen 433 milyon TL’lik yatırımla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.