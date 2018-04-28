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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:32

Ordu’da Yeşil Yol’da yaylalar birleşiyor

Ordu’da ‘Yeşil Yol’ güzergahı üzerinde yer alan Aybastı Yaylası ve Korgan Tepealan Yaylası arasındaki 21 km’lik bağlantı yolunun beton yol yapılması için çalışma başlatıldı.Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon,...

Ordu'da Yeşil Yol'da yaylalar birleşiyor
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Ordu’da ‘Yeşil Yol’ güzergahı üzerinde yer alan Aybastı Yaylası ve Korgan Tepealan Yaylası arasındaki 21 km’lik bağlantı yolunun beton yol yapılması için çalışma başlatıldı.

Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağlamak için 2013 yılında çalışmalarına başlanılan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi dâhilinde, Ordu sınırları içerisinden geçen yolda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yeşil Yol’un turizme büyük katkı sağlayacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, toplam 2 bin 600 kilometrelik güzergâhta Ordu sınırları içerisinden geçen 240 kilometrelik yolun 110 kilometresini Büyükşehir Belediyesinin yaptığını söyledi.

21 km’lik güzergâh beton yol olacak

Proje kapsamında farklı noktalarda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, “Çambaşı Yaylası ile Topçam arasındaki 25 km’lik yolun 5 km’sini sıcak asfalt yapmıştık. Şimdi de Korgan Tepealan Yaylası ile Aybastı Perşembe Yaylası arasındaki bölümde beton yol ve menfez yapım çalışmalarına başladık. 21 km uzunluğundaki güzergâhın tamamı 6 m genişliğinde 15 cm kalınlığında beton yol olacak. Ayrıca 2x2x12 m ebatlarında çift gözlü bir de menfez yapılacak. Aybastı ve Korgan ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.
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