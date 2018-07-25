Ordu’da yılın ilk 6 ayında 4 bin 775 kişi işe yerleştirildi

Ordu’da düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, 2018 yılının ilk 6 ayında 4 bin 755’i normal, 20’si engelli olmak üzere toplam 4 bin 775 kişinin işe yerleştirildiğini...

Ordu’da düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, 2018 yılının ilk 6 ayında 4 bin 755’i normal, 20’si engelli olmak üzere toplam 4 bin 775 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3. Dönem Toplantısı, Vali Yardımcısı Ekrem Yaman başkanlığında yapıldı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, Ordu’da istihdamı artırmak için 2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Ekrem Yaman ve kurul üyelerine bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, 2018 yılının ilk 6 ayında 4 bin 755’i normal, 20’si engelli olmak üzere toplam 4 bin 775 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

24 bin 231 kişi iş arıyor

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, Haziran ayı sonu itibariyle Ordu’da 24 bin 231 kişinin iş aradığını vurgulayan Kaymak, iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmetleri verildiğini kaydetti. Kaymak, 2018 yılının ilk 6 ayında 30 bin 128 bireysel görüşme, 166 eğitim kurumu ziyareti, 205 iş arama semineri gerçekleştirildiği ifade etti.

Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen, mesleği iş piyasasında geçerli olmayan işsizlere yönelik 57 ayrı mesleki eğitim kursu düzenlendiğini belirten Kaymak, bu kurslardan bin 352 kursiyerin istifade etiğini aktardı.

Kaymak, 2014 yılından itibaren toplam bütçesi 120,5 milyon lira olan ve 15 bin 849 kişinin yararlandığı 375 ayrı ‘Toplum Yararına Programlar’ uygulandığını da sözlerine ekledi.