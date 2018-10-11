ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:52

Ordu’daki FETÖ davaları

Ordu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu'daki FETÖ davaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalarda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan tutuklu E.Ö. savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliye talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar ise önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat istedi.

Mahkemede, tutuksuz yargılanan sanıklardan F.K., C.G., F.İ. ve R.T.’ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, sanık H.A.’nın ise beraatine hükmetti. Diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamı kararlaştırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku