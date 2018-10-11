Ordu’daki FETÖ davaları

Ordu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalarda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan tutuklu E.Ö. savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliye talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar ise önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat istedi.

Mahkemede, tutuksuz yargılanan sanıklardan F.K., C.G., F.İ. ve R.T.’ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, sanık H.A.’nın ise beraatine hükmetti. Diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamı kararlaştırıldı.