Ordu’nun ekonomik yapısı değerlendirildi

Ordu ili 2018 yılı 1. Dönem İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

İlin ekonomik durumu, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ve istihdam konularının değerlendirildiği toplantıda konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Ordu’nun yürütülmekte olan kamu ve özel sektör projeleri ile sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmış bir cazibe merkezi olma yolunda önemli bir dönüşüm süreci geçirdiğini belirtti. Vali Yavuz, tek ürün endeksli tarıma dayalı ekonomisine ve Türkiye’nin gelişmiş kentlerine nispeten fazla olan uzaklığına rağmen, Ordu’nun 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde etkisiyle özellikle son 6 yılda özel sektör yatırımları noktasında rağbet gören illerden biri olduğuna dikkat çekti.

Ordu’da faaliyette olan organize sanayi bölgelerinin (OSB) doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, mevcut iki OSB’de 7 bin civarında kişinin istihdam edildiğini vurguladı. Vali Yavuz, “Mevcut 2 OSB’ye ilave olarak, yeni yatırımcılardan gelen talebi karşılamak üzere, 3 yeni OSB kurulması kararlaştırılmıştır. Yeni kurulan 3 OSB’nin kamulaştırma işlemleri de halen devam etmektedir. 3 yeni OSB hizmete girdiğinde yaklaşık 15 bin kişiyi daha Ordu’da istihdam etme imkanı sağlayacağız” diye konuştu.

Fındık sezonu için tüm tedbirler alındı

Toplantı sırasında fındık sezonu, uyuşturucu ve Valilik öncülüğünde yürütülen Özel Nedenlerle Mücadele Projesi (ÖNEM) hakkında açıklamalarda da bulunan Vali Seddar Yavuz, 2018 yılı fındık hasat dönemi boyunca, Doğu ve Güneydoğu’dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin Ordu’ya gelişleri, konaklamaları ve bunlara yönelik hizmetler konusunda Valilik tarafından tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalardan da bahseden ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesi kapsamında imzalanan protokol hükümlerinin Ordu’da aktif bir şekilde uygulandığına dikkat çeken Vali Yavuz, bu kapsamda çocuk işçilerin çalıştırılmaması ve çocukların bu zaman diliminde eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi noktasında önemli gayretlerinin olduğunu belirtti.

Çocuk işçiliği ile mücadele edilecek

Vali Yavuz, 2017 yılında 750 civarında çocuğun bu tür faaliyetlere katılımlarının sağlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl da başta eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle dini eğitim almak isteyenler için dini eğitim başta olmak üzere okuma-yazma, diğer becerilerin geliştirmesi dahil olmak üzere gelen çocuklarımızı, inşallah en iyi şartlarda ağırlayacağız. Bununla ilgili olarak da şu anda özellikle çadır alanları başta olmak üzere, banyo, tuvalet gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması için en güzel şekilde planlamalar yapılıyor. Ümit ediyorum ki, ilimize gelen kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, buradan göndermek istiyoruz. Bu vesileyle fındık sezonu başta ilimize üreticimize ve orada çalışacaklara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Kazasız belasız bir hasat dönemi temenni ediyorum. Bu anlamda da bize yardım eden başta Altınordu Belediyemize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, desteği olan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.”

Uyuşturucu ile mücadele

Vali Seddar Yavuz açıklamasının devamında, Ordu’da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü belirterek, son dönemde yapılan operasyonlar sonucu uyuşturucu madde yakalamasında gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, yapılan çalışmalar neticesinde il genelinde jandarma bölgesinde geçen yıla oranla 4 katı uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade ederek, 40 kiloya yakın uyuşturucu maddenin yakalandığını söyledi. Vali Yavuz, “Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik, çocuklarımızı, gençlerimizi çalan hain yapılara karşı, etkin bir mücadele yürüteceğimizi ve ellerini-kollarını kıracağımızı söylemiştik. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda şu ana kadar jandarma bölgesinden neredeyse geçen yıla oranla 4 katı uyuşturucu madde, yani 40 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Hint keneviri ekim çalışmaları var. Bunları piyasa sürmeden ele geçiriyoruz. Ele geçirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı zehirleyen bu zehir tacirlerinin mutlak surette ellerini kıracağız. Açık açık söylüyorum nerde olurlarsa olsunlar, nereye giderlerse gitsinler, onların peşindeyiz. Bütün önceliğimizi gençliğimizi korumaya verdik” şeklinde konuştu.

ÖNEM Projesi yeni eğitim-öğretim sezonunda da devam edecek

Vali Seddar Yavuz, kendisinin öncülük ettiği Özel Nedenlerle Mücadele (ÖNEM) Projesine de değinerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, STK’ların ve iş dünyasının da projeye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Proje kapsamında 19 eylem planının oluşturulduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, proje kapsamında 6 bin 50 çocuğa ulaşıldığını hatırlatarak, “ÖNEM projesi özü itibariyle, risk altında çocukların korunmasına yönelik yani riskler oluşmadan, riskleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir proje. Bireysel sağlık sorunları, ailevi sağlık sorunları, suça karışmış (tutuklu) aileler, ekonomik durumu yetersiz olan aileler, madde bağımlısı olan öğrenciler ve mülteci öğrencilere yönelik başlatılan projeye, özellikle kaymakamlarımız, milli eğitim teşkilatımız ve bazı belediyelerimiz destek verdi. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki sene belediyelerimiz biraz daha bu işi önemser. Altınordu, Fatsa belediyelerimiz biraz daha buna önem verdi. Ancak, bazı belediyelerimiz işin uzağından baktı. Ama inanıyorum ki, 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda diğer belediyelerimiz de bu projeye dört elle sarılacak. Böyle olduğu takdirde şiddet, madde bağımlılığı gibi birçok kötü alışkanlığa düşmeden çocuklarımızın elinden tutmak mümkün olacaktır. Biz, risk olmadan riskleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlayışla yani önleyici hizmetleri çok önemsiyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımızın bakış açısı da böyle. Diğer uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere ilişkin de yaklaşımımız hep aynı. Bir risk oluşmadan sorunu çözmek hedefimiz” dedi.

“Hami sayısının artmasını diliyorum”

Vali Yavuz, konuşmasının devamında, proje kapsamında 250 kişinin özel nedenleri bulunan 300 çocuğa hamilik yaptığını belirterek, bu sayının artması gerektiğini söyledi. Bu rakamın Ordu için yetersiz olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, kaymakamların, iş adamlarının, akademisyenlerin, belediye başkanlarının ve eşrafın birer çocuğa hamilik yapmasını önererek sözlerini şöyle tamamladı:

“Beklentimiz, para pul değil, sadece onlarla haftada bir kez buluşmaları yemek yemeleri, sohbet etmeleri ve onlara doğru bir rol model olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımızı doğru insanlarla buluşturmak, doğru insanlarla sohbet ettirmek istiyoruz. Bu yolla göreceksiniz ki, binlerce çocuğumuz elinden tutacağız, herhangi bir riskle karşılaşmadan onları korumuş olacağız. Bu kampanyamıza özellikle bütün iş adamlarımızla, akademisyenlerimizi, din adamlarımızı, kamu yöneticilerimizi özellikle davet ediyorum. Herkesin bu projeye bizzat sahip çıkmasını bekliyorum.”

Ordu ili 2018 yılı 1. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısında, İl Kültür ve Turizm Müdür Uğur Toparlak, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak tarafından, turizm, sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, sivil toplum kuruluş temsilcilerinin sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.

Ordu Valiliği Toplantı Salonunda yapılan İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, diğer ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı iş adamları katıldı.