ORMEK’ten gurur veren sergi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) eğitim gören kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Açılışta bir konuşma yapan ve ORMEK kurslarına son derece yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Miting havasında bir ‘ORMEK Yıl Sonu Sergisi’ açılışı gerçekleştiriyoruz. Sergimizin açılışına katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Altınordu, Ünye Fatsa ilçelerimizde meslek ve sanat eğitimi kursları veriyoruz. Hemşehrilerimizin kurslara olan ilgilisi bizleri son derece memnun etti. Bu yıl büyük bir çoğunluğu bayanlar olmak üzere 12 bin 834 kursiyere eğitim verdik. İlk başlarda ‘Acaba vatandaşlarımız kurslara ilgi gösterir mi?’ diye düşünüyorduk ancak şimdi görüyoruz ki Altınordu ilçemizdeki kurslar için sıra var, Ünye ve Fatsa’da ise doluluk en üst seviyeye ulaştı. Biz de bu ilgi karşısında her yıl fiziki mekânlarımızı genişletiyor ve şartlarımızı daha da iyileştiriyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz, kursiyerlere hem eğitim verdiklerini hem de ürettikleri ürünlerin satışını yapma imkânı sağladıklarını belirterek, “Biz imkânları sunduk ve kursiyerlerimiz üretti ancak şimdiye kadar üretilen el emeği orijinal, yöresel ürünlerin pazarlandığı ve satışının yapıldığı düzenli bir alan bulunmuyordu. Vatandaşlarımız üretiyordu ama ne yapacaklarını, bunu nasıl kazanca dönüştüreceklerini bilemiyorlardı. Bu ihtiyaca binaen, içerisinde satış reyonlarının olduğu ‘El Emeği Çarşısı’nı açarak hizmete sunduk. Halkımız ürettiği el emeği ürünleri, 15 gün süreyle burada sergileyip satabiliyor” diye konuştu.

Sergiye “Ordu Buluşması” adlı program için Ordu iline gelen Sabah gazetesi yazarlarının da yer aldığı açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve eşi Yeter Yılmaz, Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Genel Sekreter Bülent Civelek, Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olğun, Daire Başkanları, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.