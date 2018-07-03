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03 Temmuz 2018 Salı 12:36

Özel Sanayi Sitesinde yeni başkan Mustafa Uzun

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Uzun 11 oy farkla başkan seçildi.Özel Sanayi Sitesi Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Yusuf Kaynar aday olmazken, seçimde Mustafa Uzun ile Abdurrahman Ezgü’nün...

Özel Sanayi Sitesinde yeni başkan Mustafa Uzun
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Fatsa Özel Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Uzun 11 oy farkla başkan seçildi.

Özel Sanayi Sitesi Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Yusuf Kaynar aday olmazken, seçimde Mustafa Uzun ile Abdurrahman Ezgü’nün listeleri yarıştı.

Divan Başkanlığını Feyzi Özgöller’in yaptığı genel kurulda gelir gider raporları ve faaliyet raporlarının okunmasının ve ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde Mustafa Uzun 72 oyla Özel Sanayi Sitesinin yeni başkanı olurken, Abdurrahman Ezgü ise 61 oyda kaldı. Seçimde iki oy da iptal oldu.

Gerçekleşen seçimler sonrası bir teşekkür konuşması yapan Fatsa Özel Sanayi Sitesinin yeni Başkanı Mustafa Uzun, en büyük hedeflerinin sanayilerinin en güzel konuma gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstermek olduğunu belirterek, "Bu anlamda seçim beyannamemizde ne taahhüt etmişsek görev süremiz boyunca hepsini yerine getirmeye çalışacağız. En büyük hedeflerimizden biri de sanayimizin büyütülerek esnaflarımızın mağduriyetini gidermek olacak” dedi.

Özel Sanayi Sitesi yeni yönetim kurulu Ercan Ser, Asım Coşkun, Ercan Ük, Mustafa Kancan’dan oluştu.
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