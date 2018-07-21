Polis aracı motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde trafik kazası ihbarına giden polis aracı, önüne kontrolsüz bir şekilde çıkan motosiklete çarptı. Kazada motor sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde trafik kazası ihbarına giden polis aracı, önüne kontrolsüz bir şekilde çıkan motosiklete çarptı. Kazada motor sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Samsun-Ordu karayolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik kazasına giden Ahmet A. yönetimindeki 52 A 7848 polis arabası Hasan Ocak yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Ocak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Ocak’a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Ocak, daha sonra Ordu Devlet hastanesine sevk edildi. Motor sürücüsü Ocak’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.