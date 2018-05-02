PTT Akyazı Şubesi açıldı

Ordu PTT Başmüdürlüğü, il genelinde 43’üncüsü olan Akyazı PTT Şube Müdürlüğünü hizmete açtı.Nüfus ve iş alanı her geçen gün artan Akyazı Mahallesi’nde uzun yılların ihtiyacı olan PTT Şubesi hizmete girdi.Açılış töreninde...

Ordu PTT Başmüdürlüğü, il genelinde 43’üncüsü olan Akyazı PTT Şube Müdürlüğünü hizmete açtı.

Nüfus ve iş alanı her geçen gün artan Akyazı Mahallesi’nde uzun yılların ihtiyacı olan PTT Şubesi hizmete girdi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Osmanlı’dan bize yadigar olan böylesine büyük bir kuruluşun, bir şubesini daha açmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum. PTT Teşkilatımızın, Türkiye’nin 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna uygun bir çalışma yürüttüklerini de müşahede ediyorum. Bu vesileyle başta Başmüdürümüze, Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze ve PTT çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olması dileklerimi paylaşıyorum” dedi.

PTT Başmüdürü Şinasi Duman ise yaptığı konuşmada, ”2023 hedefleri doğrultusunda bizlerde vizyonumuz gereği yetkin personelle etkin hizmet sunan şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç olan Yenimahalle’de iş yerlerimizin açılmasını hedefliyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz şubemizde, 250 kurum ve kuruluşla yapmış olduğumuz sözleşme gereği 300 kalemden fazla iş ve işlem yapılmaktadır” diye konuştu.

Açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri ve PTT çalışanları katıldı.