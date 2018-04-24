Şampiyon geldi, Fatsa coştu

Malatya’da Artvin Hopaspor’u mağlup ederek 18 yıl sonra 3. Lig’e çıkmanın sevincini yaşayan Fatsa Belediyespor kafilesi Malatya dönüşünde Fatsa girişinde coşkuyla karşılandı.

Fatsa Belediyespor’u karşılamak için Büyük Sanayi Sitesi’nde Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Ayhan Yılmaz ve yüzlerce taraftar hazır bulundu.

Konvoy halinde Fatsa’ya giriş yapan Fatsa Belediyespor kafilesi yine konvoy halinde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na giderek taraftarı ile buluştu. Fatsa Belediyespor’un 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na girişinde havai fişekler patladı ve büyük coşku yaşandı. Şampiyonluk kutlamasında tüm futbolcular yöneticiler de özel hazırlanan platforma çıkarak taraftarlarla buluştular.

Fatsa Belediyespor’u 3. Lig’e çıkartmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kulüp Başkanı Ayhan Demir, “Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu bakımdan hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolda bizimle yürüyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını da hep beraber yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kupayı, 3. Lig’i tüm Fatsa’ya armağan ediyoruz” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da yaptığı konuşmada şampiyonlukta emeği geçen herkesi yürekten kutladığını ifade ederek, “Fatsa 18 yıldır beklediği 3. Lig’e sizlerin desteğiyle geldi. Bu sezon hepsinden daha fazla inanarak bugünlere geldik. Bu vesileyle bu başarıyı birlikte kazandık. Çok mutluyum, çok gururluyum, 3. Lig’i Fatsamıza ve tüm Ordumuza hediye ediyoruz. Mutluyuz bir defa da sizleri de kutluyoruz. Bundan sonrada Fatsa Belediyespor’u hak ettiği yere kadar birlikte götürmek için tüm gayretimizi göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şampiyonluk kutlamasında bir konuşma da eski Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz yaptı. Yılmaz, “Futbolcular ve teknik heyetimizin başlarında yöneticilerimiz Belediye Başkanımız ve yardımcıları hepsi biliyor ki bu armada bu şehrin hayalleri vardı. Bu şehrin hayallerini gerçekleştirmek için bütün teknik ekip bütün futbolcular teknik direktörü ile birlikte inandılar, güvendiler, çalıştılar ve başardılar" dedi.

Takım kaptanı Ergin Kankal da konuşmasında bu kupayı bu şehre getirdikleri için çok mutlu ve onurlu olduklarını söyleyerek, “Bu büyük taraftara bu büyük şehre bu kupa armağan olsun” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk kutlamasında son konuşma yapan Fatsa Belediyespor Başkan Yardımcısı Ahmet Aydemir, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.