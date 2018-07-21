Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Ünye’ye hayran kaldı

Ünye Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Tarihi Kentler Birliği toplantısı ikici günü dört oturumla gerçekleştirildi.

20-21 tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısı özel bir otelde yaklaşık 50 belediye başkanının katılımı ile yapıldı. Oturumun ikinci gününde konuşan ve bu etkinliğe ev sahipliği yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “4 yıllık zaman dilimi içerisinde neler yapıldığını gözlemledik. Ünye iki dağın hilal şeklinde uçtan uca birleşmesiyle meydana gelen koyda denizin içine doğru kayalıklara oturtulmuş harika bir tabiat zevkini tüm cömertliği ile bizlere sunmakta. Ünye kalesinin eteklerine kurulan şehrimizin sahili dalgaların nakışlarıyla şekil bulmuştur. Bu şehirde insanlar kazanmak için değil kardeşlik için güreş tutmuş adeta. Tarih bir milletin hafızasıdır tarihini bilmeyen hafızasını kaybetmiştir. Ünye de geçmiş ve geleceği buluşturan, modern ile tarihi barıştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir kültür iklimini birleştirdik. Hafızasını zinde tutarak gelecek nesillere miras bırakmayı hedefledik“ dedi.

Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı ve Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın Kurucusu Metin Sözen, “Tarihi Kentler Birliği Avrupa tarihi kentler birliğinin en çalışkan birliğidir. Bizler en zor koşullarda en çok kültür mirasına sahibiz. Ünye’nin sokaklarında dolaştığımda insanlarımızın değerlerini ve ilçesine sahip çıktığını gördüm. Yerel yönetimi olmayan bir yerde ne demokrasi olur, nede çocuklar o ilçede okur. Bir kentin sokaklarını dolaştığınız zaman günaydın demiyorsanız, bir esnafınızla çay içmiyorsanız hepsinden önemlisi tarihinizi konuşmuyorsanız geleceğiniz kötüdür demektir. Yerel yönetici ile tarihin gelmiş geçmiş en önemli insanları o gitsin de ben kalayım diyorsa o şehir asla kültürle bağdaşamaz.” dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis “ Vezirköprü Orta Karadeniz de yer alan samsunun şirin bir ilçesidir. Biz ile en çok uzak olan bir ilçeyiz. Tabi Amasya ilinden de yüz ölçümü olarak büyüğüz. Tarihi çok önceye dayanan Hititlerden tutun Osmanlı dönemine kadar gelmektedir. Vezirköprü de bizde kültürel mirasımıza sahip çıktık ve çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, ”İnsan varsa aslında her şey oradan başlıyor hepimiz doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Aslında birazda etrafımızda tabiatın bize vermiş olduğu güzellikler yaşamın içerisinde varsa, mimarili varsa, kullanımda varsa, korumada varsa birazda güzellik oradan geliyor. Ünye ye geldiğimiz gibi gitmiyoruz güzel bir 2 gün geçti. Hepimiz donanımımıza donanım kattık. Koruma bilincimize daha bir yüklenme oldu ve tarihi kentler birliğimizin buluşmaları hep güzel ülkemizin geleceğe taşınması acısında verimli oldu” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye’deki tarihi yerler gezildi. Gezi yalı kilisesinden başlayarak Sebile Hanım Konağı, Saray Hamamı, Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Fazile Hanım Konağı, Kadılar Yokuşu ve Kazancılar Caddesinde son buldu.