Tarihi konak gün sayıyor

Ünye Belediyesi tarafından Kültür Yolu Projesi kapsamında kamulaştırılarak Belediye Konuk Evi olarak restorasyonuna başlanan Feyzullah Kadı Konağı açılış için gün sayıyor.Ünye’de tarihi eserlerin kente ve turizme kazandırılması için...

Ünye Belediyesi tarafından Kültür Yolu Projesi kapsamında kamulaştırılarak Belediye Konuk Evi olarak restorasyonuna başlanan Feyzullah Kadı Konağı açılış için gün sayıyor.

Ünye’de tarihi eserlerin kente ve turizme kazandırılması için başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamında 2014 yılından bu yana 10 milyon liranın üzerine yatırım gerçekleştirildi. Kentin tarihi dokularının atıl vaziyetten kurtarılması adına Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar tarafından başlatılan proje kapsamında bu zaman kadar, Yalı Kilisesi, Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kadılar Yokuşu, Bakırcılar Arastası ve Orta Çarşı’da restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kültür Yolu Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl ise Kadılar Yokuşu sonunda bir dönümlük alanda yer alan tarihi Feyzullah Kadı Konağı kamulaştırılmış, ardından ise Belediye Konuk Evi olarak hizmet verecek olan konağın restorasyon işlemleri başlamıştı. Konak restorasyon çalışmalarının şu ana kadar yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. 3 katlı yapıdan oluşan konak içerisinde birinci katta kafe, ikinci katta toplantı alanları, 3 katta ise vip misafirlerin ağırlanacağı bölümler bulunuyor.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bir dönümlük bahçenin de kullanımda olacağı konuk evinin özellikle Kültür Yolu ziyaretinde bulunan ziyaretçiler için mola verebilecekleri bir nokta olacağını söyledi. Ünye’nin Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’de en turizm alanında en hızlı değişim geçiren kentlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Çamyar, “Ünyemize tarihi değerlerini yeniden kazandırırken, aynı zamanda turizm alt yapısını da gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Ünye Belediyesi Feyzullah Kadı Belediye Konuk Evi’nin açılışını Haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor.