ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:48

Tarihi Ünye Kalesi bir yılda turizme hazır olacak

Türkiye’nin en eski tarihi kalelerinden biri olan Ünye Kalesi’nde restorasyon çalışmaları resmen başladı. Restorasyonu gerçekleştirecek yüklenici firmaya bugün yer teslimi gerçekleştirilirken, çalışmalar bir yıl içerisinde bitirilecek.Ünye...

Tarihi Ünye Kalesi bir yılda turizme hazır olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye’nin en eski tarihi kalelerinden biri olan Ünye Kalesi’nde restorasyon çalışmaları resmen başladı. Restorasyonu gerçekleştirecek yüklenici firmaya bugün yer teslimi gerçekleştirilirken, çalışmalar bir yıl içerisinde bitirilecek.

Ünye Kalesi’nde yüklenici firma ile incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye turizminde önemli bir mihenk taşı olacak olan restorasyon sonrası kalenin tam anlamı ile turizme kazandırılmış olacağını söyledi. Başkan Çamyar, “Ünyemizde 4.5 yılda çok değişik çalışmalar yürüttük. Bunlardan en önemlisi Kültür Yolu adı altında başlatmış olduğumuz projeydi. Bu proje kapsamında toplamda 1.8 kilometrelik bir alanda toplam 19 adet eseri yeniden hayat bulması ile ilgili ciddi adımlar attık. Başta Yalı Kilisesi, Saray Hamamı, Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Belediye Konukevi, Kadılar Yokuşu olmak üzere birçok esere yeniden hayat vermiş olduk” dedi.

Kültür Yolu projesinin ikinci etabında Ünye Kalesi restorasyonunun olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, üçüncü etapta ise inanç turizmine yönelik Ayanikola Kilisesi ve Burunucu Yarımadası restorasyonunun olduğunu kaydetti.

Tarihle uğraşmak, iğne ile kuyu kazmak gibi

Tarihle uğraşmanın iğne ile kuyu kazmak gibi olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, hem Anıtlar Kurulu hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere çok ciddi destek gördüklerini ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a ile emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Proje ihale bedeli 1.5 milyon lira

Ünye Kalesi’nde 1 milyon 450 bin liralık restorasyon ihalesini gerçekleştirip yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirmiş olduklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ikinci etap restorasyon projesi olan çalışmanın teslim süresinin ise 1 yıl olduğunu kaydetti. Başkan Çamyar, restorasyon projesi kapsamında kale girişinden itibaren duvarların yükseltilmesi, basamakların onarımı, temizlik, dehlizlerin açılması çalışmalarının yapılacağını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku