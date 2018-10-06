ORDU:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 21:40

Tedavi parasına örnek davranış

Ordu’nun Ünye’de bir vatandaş içi para dolu cüzdanı, polis ekiplerinin yardımıyla sahibini bularak teslim etti.Olay 5 Ekim Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Zübeyde Civelek annesinin tedavi masrafları için çektiği...

Tedavi parasına örnek davranış
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Ordu’nun Ünye’de bir vatandaş içi para dolu cüzdanı, polis ekiplerinin yardımıyla sahibini bularak teslim etti.

Olay 5 Ekim Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Zübeyde Civelek annesinin tedavi masrafları için çektiği parayı cüzdanına koyduktan sonra arabasını park edecekleri yerde başka bir aracın olduğundan dolayı araç sahibini bulmak isterken dikkatsizliğinin sonucu cüzdanını yere düşürdü. Kısa bir zaman sonra cüzdanını kaybolduğunu gören Zübeyde Civelek hemen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Annesinin tedavi masrafları için bankadan yaklaşık 1250 lira para çeken Civelek, olaydan bir gün sonra içinde bulunan kredi kartıyla para dolu cüzdanına kavuştu.

"Eşime ve çocuğuma dua etsinler yeter"

Cengiztopel Caddesi üzerinde bir eczanenin önünde arkadaşıyla beraber yürürken yolun kenarında cüzdanı bulan Emrah Sönmez (27), " Ben arkadaşımla beraber yoldan geçiyordum. Yolun kenarında cüzdanı bulduk. Daha sonra cüzdanı arkadaşımla beraber Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettik. Cüzdan sahibine haber verilmesi üzerine Zübeyde hanım geldi. Bana ve arkadaşıma çok dua etti. Eşimi ve çocuğumu İki hafta önce kaybettim. Tek temennim eşim ve çocuğuma dua etsinler yeter" diye konuştu.

"Annemin tedavisi için kullanacaktım"

Cüzdanının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Zübeyde Civelek, “Ben annemin rahatsız olduğunu öğrendim. O telaş içerisinde eve gidiyorduk. Yolun ortasına araba park etmişlerdi. Şoförünü bulmak için arabadan inmiştim. Bankadan daha yeni para çektiğim için o sırada cüzdan kucağımdaydı. 10-15 dakika sonra cüzdanımın olmadığını fark ettiğimde hemen karakola müracaat ettim . Çok dua ettim bulunması için. O Parayı annemin Ankara’da tedavisi için kullanacaktım. Çok şükür karakoldan aradılar. Emrah kardeşim bulmuş getirmiş çok sevindim. Böyle duyarlı insanların hala ülkemizde olması beni sevindirdi" dedi.
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