Tekintaş: “24 Haziran Türkiye’nin kaderini belirleyecek”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Türkiye’nin geleceğinin belirleneceği bir seçim olacağını söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, vatandaşların taleplerini ise yerinde dinlemeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Mübarek Mahallesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Tekintaş, yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2014 yılında yapılan 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana dış mahallelere büyük önem verdiklerini söyledi. Vatandaşların taleplerine her zaman karşılık verdiklerini ve imkanların büyük bir kısmını mahallelere ayırdıklarını ifade eden Başkan Tekintaş, “2014 yılında sandık başına giderken hepimiz ‘Ordu büyükşehir oldu, dolayısıyla bir değişim dönemi yaşanıyor ve yeni bir ilçe kuruluyor’ düşüncesi içerisindeydik. Bu çerçevede inanarak ve güvenerek bizleri seçtiniz ve bize gösterdiğiniz yol üzerine çalışmalarımıza başladık. 2014 yılından bu yana 4 yıl geride kaldı ve bu 4 yıllık süreçte dış mahallelerimizi asla unutmadık ve önemli çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirdik. Elimizdeki imkanların büyük bölümünü mahallelerimize harcadık ve harcamaya devam ediyoruz” dedi.

“24 Haziran’da Türkiye’nin dünyadaki kaderini belirleyeceğiz”

Yaptığı konuşmada 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinen Başkan Tekintaş, Türkiye’nin geleceğinin belirleneceği bir seçim olacağını dile getirdi. Başkan Tekintaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yerdi:

“İki ay sonra sandık başına giderek dünyadaki kaderini ve Türkiye’nin belirleyeceğiz geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ülkenin ifadesiyle ‘Türkiye’ye göz dikenler, Türkiye’den ne koparırız diye bakanlar ve Türkiye’nin değişimini durdurmaya çalışanlar mutlaka 24 Haziran’da yeni bir ders alacaklar.’ Bunu ülkenin geleceği ve bir ülkenin idari sistemini değişmesi için söylüyorum. Bir ülkenin gelecek vizyonunun sadece ve sadece vatandaşlarımızın sandık başına gittiği ve 24 Haziran’da vereceğe karara bağlı olduğu için söylüyorum. İnşallah biz 2019 yılındaki yerel seçimlere giderken ondan önceki önemli durağı 24 Haziran’da yaşamış olacağız.”