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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:39

Tekintaş: “İkizce’yi hak ettiği yere taşıyacağız”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İkizce ilçesinde incelemelerde bulundu.Başkan Tekintaş, İkizce halkı ile birlikte yürütülecek çalışmalar sonucunda ilçeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. Devam eden yatırımlar...

Tekintaş: 'İkizce'yi hak ettiği yere taşıyacağız”
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İkizce ilçesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Tekintaş, İkizce halkı ile birlikte yürütülecek çalışmalar sonucunda ilçeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. Devam eden yatırımlar tamamlandığında İkizce ilçesinde yol sorununun tarihe karışacağını belirten Başkan Engin Tekintaş, “İkizce ilçemizde yaptığımız incelemeler sonrasında doğru yolda ilerlediğimizi gördük. Yapılan hizmetleri ve yapılacak olanları planlayarak bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca hızlı bir şekilde İkizce’yi hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz. 24 kilometre daha yol yaptıktan sonra İkizce ilçemizde ulaşım hizmetlerini istediğimiz düzeye ulaştırmış olacağız. Kaynartaş-Yoğunoluk bağlantı yolu şehir güzergahı, Yoğunoluk istikametindeki hatlar, Devecik ve Çaybaşı hattına giden yollar da yapılıp tamamlandıktan sonra İkizce ilçemizde yolla ilgili sorunlar büyük oranda çözülmüş olacak. Durmak yok, yola devam. Allah başarılarımızı ekip olarak sürdürmeyi nasip eylesin” diye konuştu.

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt ise ziyaret vesilesiyle bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları gözden geçirme fırsatı bulduklarını belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktardı.
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