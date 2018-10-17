Tekintaş: “Türkiye büyük bir gelişim yakaladı”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Türkiye 16 yılda çok şeyi elde etti. Büyük mesafeler kat etti. Büyük bir gelişim yakaladı. Ama bu sürecin bir bisiklet gibi bıraktığımız zaman tekeri döndürmeyi durmaya kalkıştığımızda...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Türkiye 16 yılda çok şeyi elde etti. Büyük mesafeler kat etti. Büyük bir gelişim yakaladı. Ama bu sürecin bir bisiklet gibi bıraktığımız zaman tekeri döndürmeyi durmaya kalkıştığımızda düşebilirsiniz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş Ünye’yi ziyaret etti. Enver Yılmaz’ın istifasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Başkan seçilen Engin Tekintaş ilçelere yaptığı ziyaretleri Ünye ile sürdürdü. Bölgede Akkuş ve Çaybaşı, İkizce ilçelerinin ardından bugün de Ünye’de temaslarda bulundu. Ünye’de bulunan Çöp ve Hayvan Barınağını inceleyen Tekintaş daha sonra Ünye Merkez Büyük Cami civarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretine AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı ile devam eden Başkan Tekintaş, "Bugün içerisinde bulunduğumuz nokta kaderimizin çizgisidir. Bu süreci yönetmek, geleceğe taşımak ve 31 Mart’a hazır olmak niyetiyle yine yollardayız. Milletin bize duymuş olduğu sevdanın AK Parti’nin millete vermiş olduğu hizmetten kaynaklandığı görmekten mutluluk duydum. Bizim de onlara gösterdiğimiz tavrımız tevazumuz belki güler yüzümüz milletin işine gelmiştir. Yollara düşmüş iseniz sorumluluk sahibiyseniz ne zaman sizi durdurabilir, ne de mekan. Diğer ilçelerde söylediğim gibi hepimizin ayrı düşüncesi olabilir. Aynı partide olmamıza rağmen farklı düşüncemiz olabilir. Farklı ideallerimiz olabilir. Hayallerimiz ve hedeflerimiz olabilir. Ama sizlerden en önemli isteğimiz, birbirimizi kıracak ve teşkilatımızı bütünlüğüne ve birliğine zarar verecek hiçbir olay içerisinde bulunmamanızdır. Sosyal medya çok enteresandır. Bu süreçlerde bizi en fazla tahrip eden yapıların birine dönmeye başladı. Asla ve asla Hizmet dışında yapılan paylaşımları dışında teşkilatın yaptıklarını ve belediyenin yaptıklarını ve AK Parti’nin yaptıklarının paylaşımı dışında hayatımızı etkileyecek paylaşımlarda bulunulmamasını istiyoruz. AK Parti’ye bu milletin, ülkenin ve dünyanın ne kadar ihtiyacı olduğu yaşanan şu 16 yıllık süreçte fark edilmiştir. Türkiye 16 yılda çok şeyi elde etti. Büyük mesafeler kat etti. Büyük bir gelişim yakaladı. Ama bu sürecin bir bisiklet gibi bıraktığımız zaman tekeri döndürmeyi durmaya kalkıştığımızda düşebilirsiniz" diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye, teşkilatı ile her zaman ön plana çıkmış, çalışma sistemi ve modeli ile ilimize ve Türkiye’de bir model olan ilçedir. Şu anda teşkilatımız bu bilgi için çalışıyorlar. Biz her seçimde ortalama yüzde 70’ler düzeyinde AK Parti’ye ve bu minvalde olan geçmişteki diğer partilere destek vermiş olan bilinçli seçmenlerin kitlesinin olduğu bir şehirdir Ünye. Geriye doğru gittiğimiz zaman 1860’da kütüphanesi olan, Osmanlı döneminde sancaklık yapmış olan ilçemizdir" şeklinde konuştu.

Başkan Tekintaş, AK Parti İlçe Başkanlığının ardından Ünye Belediyesine geçti. Belediye başkanlık makamında konuşan Tekintaş, "Burada olmak, Ünye’de olmak güzel. Burada bir toplantı yaparak Ünye’de yapılan ve yapılacak çalışmaları konuşacağız. Ünye hem ekonomik hem siyasete katkısı yönüyle ve hem de belediye ve belediye hizmetleriyle kendisiyle yarışan bir yer. Biz de bugüne kadar yaptıklarımızın daha fazlasını yaparak katkı sunma devam etmemiz gerektiğinin farkındayız. Ünye, Fatsa ve Altınordu gibi lokomotif ilçelerin projelerini belirleyici, örnek proje olarak diğer ilçelere uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Program sonrası Başkan Tekintaş ilgili Büyükşehir Daire Başkanları ve Ünye Belediyesinin birim müdürleriyle Ünye Belediyesinde bir toplantı yaptı. Toplantıda Ünye’de yapılan ve yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.