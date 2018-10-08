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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:32

Tekintaş:"Hizmetler aksamayacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini söyledi.Başkan Engin Tekintaş, OSKİ Genel Müdürlüğünün koordinasyon toplantısına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.OSKİ Genel Müdürlüğü...

Tekintaş:'Hizmetler aksamayacak”
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini söyledi.

Başkan Engin Tekintaş, OSKİ Genel Müdürlüğünün koordinasyon toplantısına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSKİ Genel Müdürlüğü Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Genel Müdür Fatih Yürük, Genel Müdür Yardımcısı Cem Ertan ile daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe şefleri katıldı. OSKİ’nin faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda yapılacak projelerle ilgili planlamalar ve yatırımlar da masaya yatırıldı.

Millet adına alınan görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Tekintaş, “Hizmetleri aksatmadan sürdürmeliyiz. Yatırımları planlı bir şekilde zamanında ve hızlı bir şekilde hayata geçirirsek inanıyorum ki yapmış olduğumuz çalışmalar millet nezdinde takdir edilecektir. Bu süreçte hepinize önemli görevler düşmektedir. Özellikle ilçe şeflerimiz ve ilçe şube müdürlerimiz doğru iş planlaması ile yoğun bir mesai harcayarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını cevap vermeliler" dedi.
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