TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Bayram Başkan xxx, Kerem Candaş xxx, Muhammed Yıldız xxx
Fatsa Belediyespor: Ömer xx, Hüseyin xxx, Hüseyin Cankut xx, Oğuzhan xx (Ercüment dk. 79 xx), Abuzer xxx, Selim xx, Yakup xx, Serkan xx, Kaan xx (Ozan dk. 84 ?), Murathan xx (İsmail Can dk. 66 xx), Fatih xx
Muğlaspor: Barış xx, Polat xx, Ömerül xx, Ramazan xx, Zeki xx (Hakan dk. 72 x), Osman xx, Sinan xx, Rıdvan x (Erol dk. 59 xx), Yağız xx, Murat Can x, Fırat xx
Goller: İsmail Can Çavuşluk (dk. 90+2) (Fatsa Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Fırat, Ramazan, Çağlayan (Muğlaspor)Sarı kartlar: Oğuzhan, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Murat Can, Ömerül (Muğlaspor)