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07 Ekim 2018 Pazar 17:44

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 1-0 mağlup etti.Stat: Fatsa İlçeHakemler: Bayram Başkan xxx, Kerem Candaş xxx, Muhammed Yıldız xxxFatsa Belediyespor: Ömer xx, Hüseyin xxx, Hüseyin Cankut xx, Oğuzhan...

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 0
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TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Bayram Başkan xxx, Kerem Candaş xxx, Muhammed Yıldız xxx

Fatsa Belediyespor: Ömer xx, Hüseyin xxx, Hüseyin Cankut xx, Oğuzhan xx (Ercüment dk. 79 xx), Abuzer xxx, Selim xx, Yakup xx, Serkan xx, Kaan xx (Ozan dk. 84 ?), Murathan xx (İsmail Can dk. 66 xx), Fatih xx

Muğlaspor: Barış xx, Polat xx, Ömerül xx, Ramazan xx, Zeki xx (Hakan dk. 72 x), Osman xx, Sinan xx, Rıdvan x (Erol dk. 59 xx), Yağız xx, Murat Can x, Fırat xx

Goller: İsmail Can Çavuşluk (dk. 90+2) (Fatsa Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Fırat, Ramazan, Çağlayan (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Murat Can, Ömerül (Muğlaspor)
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