ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:59

TFF 3. Lig

TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Muğlaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Muğlaspor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bulunduğumuz konum itibarıyla...

TFF 3. Lig
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Muğlaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Muğlaspor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bulunduğumuz konum itibarıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçı kazanmak için sahaya çıktık. Bizler, oyuncularımızda bunun farkındaydık ve sahada futbolcu arkadaşlarımız bu özveri ile mücadele ettiler. Sahada yürek ve inancın kazanacağına inandık ve istek ve azimle maçı kazanmasını bildik. Taraftarlarımızda bizlere inandılar ve bu güzel galibiyeti onlara hediye etmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde bu takım hak ettiği yere gelecektir” dedi.

Her karşılaşmanın bu ligde zor olduğunu söyleyen Güven, “Muğlaspor mücadelesini çok kazanmak istedik ve bunu başardık. Bu kazanma isteğini hafta sonu oynayacağımız 1461 Trabzon maçında da sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz mutlak 3 puan” diye konuştu.

Çalık: “Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz”

Fatsa Belediyespor’un kaptanı Serkan Çalık ise, “En sonunda şeytanın bacağını kırarak muhteşem bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele ettik ve takım olarak galibiyete kenetlenmiştik. Bu istek ve arzumuzu da sahaya yansıtarak 3 puanı almasını bildik. Bundan sonrada bu galibiyet serimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku