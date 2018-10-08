TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Muğlaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Muğlaspor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bulunduğumuz konum itibarıyla...

TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Muğlaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Muğlaspor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bulunduğumuz konum itibarıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçı kazanmak için sahaya çıktık. Bizler, oyuncularımızda bunun farkındaydık ve sahada futbolcu arkadaşlarımız bu özveri ile mücadele ettiler. Sahada yürek ve inancın kazanacağına inandık ve istek ve azimle maçı kazanmasını bildik. Taraftarlarımızda bizlere inandılar ve bu güzel galibiyeti onlara hediye etmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde bu takım hak ettiği yere gelecektir” dedi.

Her karşılaşmanın bu ligde zor olduğunu söyleyen Güven, “Muğlaspor mücadelesini çok kazanmak istedik ve bunu başardık. Bu kazanma isteğini hafta sonu oynayacağımız 1461 Trabzon maçında da sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz mutlak 3 puan” diye konuştu.

Çalık: “Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz”

Fatsa Belediyespor’un kaptanı Serkan Çalık ise, “En sonunda şeytanın bacağını kırarak muhteşem bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele ettik ve takım olarak galibiyete kenetlenmiştik. Bu istek ve arzumuzu da sahaya yansıtarak 3 puanı almasını bildik. Bundan sonrada bu galibiyet serimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.