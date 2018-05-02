TUBİTAK Bilim Fuarı’nda 41 proje sergilendi

Ordu’nun Fatsa İlçesi Büyük Ata Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 41 projeden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü İsmail Teke, “Öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile 41 farklı projesi var. Güzel projeler öğrencilerimiz ortaya çıkardılar. Okulumuz adına önemli bir TÜBİTAK çalışması oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda patenti alınan projelerin yanı sıra öğrencilerin fikirleri olan farklı çalışmaların da sergilendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Akyol ise, “Bilim fuarında fen bilimleri ve matematik dallarından toplam 23 proje yer aldı. Okul yönetimine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize proje çalışmalarına gösterdikleri katkı ve özveri için teşekkür edip başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.