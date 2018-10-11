Uğur Çelenk: ”Başarı ekip işidir”

Ordu Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu toplantısı İl Başkanı Av.Uğur Çelenk Başkanlığında yapıldı. İl Başkanı Uğur Çelenk burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinde bir istifa süreci yaşandığını, bu sürecin sonunda...

Ordu Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu toplantısı İl Başkanı Av.Uğur Çelenk Başkanlığında yapıldı. İl Başkanı Uğur Çelenk burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinde bir istifa süreci yaşandığını, bu sürecin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın seçildiğini hatırlattı.

Başkan Çelenk, "Başarılar tek başına olmamaktadır. Nasıl ki, Enver Yılmaz’ın yaptığı işler ekip olarak hepimize mal olduysa, Engin başkanımızın da yaptıkları hepimizin yani bu ekibin başarısı olacaktır. Onun için canhıraş birbirimize kenetlenerek çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Çelenk, sosyal medya trollerinin partiye verdiği zarara dikkat çekerek bu tip insanların hem AK Parti ailesini hem de Ordu‘yu yıpratmaya çalıştığını vurguladı. Başkan Çelenk, “Kendilerini AK Parti’li, parti üyesi veya teşkilat içinden biriymiş gibi lanse eden, ucuz politik çıkar peşinde koşan zavallı adamlar mevcut yöneticiler üzerinden,AK Parti’yi yıprattıklarını zannetmektedirler. Benim tek üzüntüm budur. Ucuz politikaya soyunan sosyal medya trollerine tavsiyem bu ucuz ve aşağılık politikalarınızı teşkilatlar üzerinden yapmayın. Bu ucuz politik kahramanlıklarda özellikle 7 Haziran 2015 seçim döneminde adaylar üzerinde aslı olmayan hukuki dayanaktan yoksun laflar, iddialar ve iftiralar atıldı ama gördük ki parti zarar gördü. Liderimiz üzüldü, oysa hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi su alırsa hepimiz zararlı çıkarız” ifadelerini kullandı.

Parti binasında yapılan toplantıya İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Ergun Çakmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Grup Başkan Vekili Salih Çelebi, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.