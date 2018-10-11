ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:55

Uğur Çelenk: ”Başarı ekip işidir”

Ordu Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu toplantısı İl Başkanı Av.Uğur Çelenk Başkanlığında yapıldı. İl Başkanı Uğur Çelenk burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinde bir istifa süreci yaşandığını, bu sürecin sonunda...

Uğur Çelenk: ”Başarı ekip işidir”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu toplantısı İl Başkanı Av.Uğur Çelenk Başkanlığında yapıldı. İl Başkanı Uğur Çelenk burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinde bir istifa süreci yaşandığını, bu sürecin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın seçildiğini hatırlattı.

Başkan Çelenk, "Başarılar tek başına olmamaktadır. Nasıl ki, Enver Yılmaz’ın yaptığı işler ekip olarak hepimize mal olduysa, Engin başkanımızın da yaptıkları hepimizin yani bu ekibin başarısı olacaktır. Onun için canhıraş birbirimize kenetlenerek çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Çelenk, sosyal medya trollerinin partiye verdiği zarara dikkat çekerek bu tip insanların hem AK Parti ailesini hem de Ordu‘yu yıpratmaya çalıştığını vurguladı. Başkan Çelenk, “Kendilerini AK Parti’li, parti üyesi veya teşkilat içinden biriymiş gibi lanse eden, ucuz politik çıkar peşinde koşan zavallı adamlar mevcut yöneticiler üzerinden,AK Parti’yi yıprattıklarını zannetmektedirler. Benim tek üzüntüm budur. Ucuz politikaya soyunan sosyal medya trollerine tavsiyem bu ucuz ve aşağılık politikalarınızı teşkilatlar üzerinden yapmayın. Bu ucuz politik kahramanlıklarda özellikle 7 Haziran 2015 seçim döneminde adaylar üzerinde aslı olmayan hukuki dayanaktan yoksun laflar, iddialar ve iftiralar atıldı ama gördük ki parti zarar gördü. Liderimiz üzüldü, oysa hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi su alırsa hepimiz zararlı çıkarız” ifadelerini kullandı.

Parti binasında yapılan toplantıya İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Ergun Çakmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Grup Başkan Vekili Salih Çelebi, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku