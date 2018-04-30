Ünye Belediyesinin taş ocağı hizmete girdi

85 mahallesi ile geniş bir hizmet alanına sahip olan Ünye Belediyesi, özellikle yol hizmetlerinde maliyetleri düşürmek ve daha fazla hizmet götürmek adına kendi malzeme ocaklarını faaliyete geçirerek önemli bir projeyi hayata geçirdi.Belediyecilikte...

85 mahallesi ile geniş bir hizmet alanına sahip olan Ünye Belediyesi, özellikle yol hizmetlerinde maliyetleri düşürmek ve daha fazla hizmet götürmek adına kendi malzeme ocaklarını faaliyete geçirerek önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Belediyecilikte en fazla yatırım gideri kalemini oluşturan yol hizmeti noktasında Ünye Belediyesi kendi ocaklarını kurarak bölgede belediyecilik alanında ilklere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl faaliyete giren Karaarmut taş ocağında ruhsat işlemlerini tamamlayan Ünye Belediyesi başta yol malzemesi olmak üzere yeni kuracağı beton santralinde kullanılacak malzemelerinde üretimini yapmaya başlıyor.

Ünye Belediyesinin her alanda farklı ve verimli hizmet anlayışı ile yapılamaz denilenleri yaptığına vurgu yapan Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar, “Ünye Belediyemiz kendi imkânlarıyla ocakların ruhsatlarını tamamlamak suretiyle kendi malzemesini kendi üreten, kendi yolunu da kendi yapan bir belediye olmuştur. Taş ve malzeme ocağı işleme ünitemizin kurulumu 20 gün içerisinde tamamlanmış olacak ve üretime başlanacak. Yaz dönemi ile birlikte özellikle mahallelerimizin yol malzemesini üretmiş olacağız. Burada ayrıca beton santralimizde kullanılmak üzere hazırlanacak olan malzemede üretilecek. Ocağımızla ilgili gerekli sondaj ve buna bağlı olarak rezerv çalışmalarını tamamladık. Böylece önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olduk. Kaynakların kıt, tam tersine hizmet alanının fazla olduğu bir dönemde daha fazla hizmet vermek adına yol malzemelerini kendi imkânlarımızla üretiyor olmak hizmet noktasında bizlere önemli bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.