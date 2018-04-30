Ünye meydanına kavuşuyor

Ünye Belediyesinin kentsel dönüşüm yatırımları çerçevesinde 2017 yılı Haziran ayında temeli atılarak yapımına başlanan ve Ünye’nin en büyük meydanı olma özelliği taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı inşaatında sona geliniyor.Hızlı...

Ünye Belediyesinin kentsel dönüşüm yatırımları çerçevesinde 2017 yılı Haziran ayında temeli atılarak yapımına başlanan ve Ünye’nin en büyük meydanı olma özelliği taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı inşaatında sona geliniyor.

Hızlı bir inşaat süreci ile devam eden çalışmalar kapsamında kapalı otopark kısmı tamamlanan inşaata üst yapı çalışmalarında ise büyük ilerleme kaydedildi.

Meydan, açık hava alışveriş noktaları, sosyal donatı alanları gibi birçok detayın incelikle düşünüldüğü proje alanında incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı. Ünye’nin kentsel dönüşüm anlamında bölgede dikkat çeken çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirdiğini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar, meydan inşaatının süre bakımından hızlı ilerlediğini belirtti.

Ünye’de gerçekleştirdikleri projelerin bir diğer özelliğini ise tamamlanma süreci olduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Çamyar, “ÜNİPORT alışveriş merkezimizi 16 ayda tamamladık. 15 Temmuz Demokrasi Meydanımız ise yine rekor bir sürede 1 yıl gibi bir zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı projesinde 400 araçlık Kapalı otopark, meydan, 52 adet dükkândan oluşan alışveriş alanlarının yanı sıra bownling salonu, puz pateni pisti gibi sosyal alanlar bulunuyor. Kültür sarayının da yer alacağı meydanın açılışının 15 Temmuz 2018 tarihinde yapılması hedefleniyor.