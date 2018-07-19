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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:30

Üreticilerin, fındık hasadı öncesi yabani ot ve dip temizliği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 10 gün içinde başlanacak olan fındık hasadı öncesi üreticiler fındık bahçelerinde hazırlıklara başladı.Fındık üreticileri fındık hasadına kısa bir süre kala fındık bahçelerindeki yabani otları temizlemek...

Üreticilerin, fındık hasadı öncesi yabani ot ve dip temizliği
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 10 gün içinde başlanacak olan fındık hasadı öncesi üreticiler fındık bahçelerinde hazırlıklara başladı.

Fındık üreticileri fındık hasadına kısa bir süre kala fındık bahçelerindeki yabani otları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Bazı köylerde imece usulü yapılan temizleme çalışmaları sıcak havaya rağmen sürüyor.

Ziraat odası yetkilileri, yaptığı açıklamada, fındıkta hasad öncesi fındık bahçesinde yabani ot temizliği ve fındık ağacı dip temizliğinin çok önemli olduğunu belirttiler.

Fındık bahçesinde temizlik yapan Mustafa Şıhman, fındık bahçesinde ailesiyle birlikte temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Fındık hasadı öncesi yabani ot temizliği yapmak zorundayız. Yapmadığımız taktirde fındık toplamak zorlaşıyor. Temizlik çalışması tamamlandığında Ağustos ayı içinde fındık toplamaya başlayacağız"dedi.
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