Uzun: 'Ticaretimizin gelişmesi için çabalıyoruz'

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Esnaflarımıza daha rahat bir çalışma alanı sunmak için çalışıyoruz. Sanayi sitemizde ticaretin gelişmesi için elimizden gelen gayretli gösteriyoruz” dedi.Başkan Uzun yaptığı...

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Esnaflarımıza daha rahat bir çalışma alanı sunmak için çalışıyoruz. Sanayi sitemizde ticaretin gelişmesi için elimizden gelen gayretli gösteriyoruz” dedi.

Başkan Uzun yaptığı açıklamada, “Sanayi sitemizin içinde hurda araçların konulduğu yer vardı. O araçları kaldırdık ve sanayimiz içinde oluşan otopark sıkıntısını burada düzenleme yaparak giderdik. Ayrıca buradaki yolu da açarak sanayi esnaflarımızın yaptığı araçları denemeleri için bir güzergah açmış olduk. Esnaflarımız burada ticaretini yaparken en büyük destekçileri biz olmaya çalışıyoruz. Burada çevre düzenlemelerine başladık ve alt yapı sorunlarını giderdik. Fatsalılar olarak tüm bölgeye hizmet veren bir sanayi konumuna geldik” şeklinde konuştu.

Sanayi alanımızda yeni iş yerlerinin kazanması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Uzun, “Sanayimizin hemen yanında bulunan kişilere ait yerlerle ilgili toprak sahibi vatandaşlarımızla görüştük. Belediyemizle de bu konu ile görüşmelerimiz sürüyor. Kısa zamanda yeni iş yerlerini sanayide açmak istiyoruz. Hedefimiz çok sayıda esnafımızla burada ticaretimizi gidermek. Fatsa’da ticaretini yapan ve yeni iş yeri açmak isteyen çok sayıda talep var, iş yerleri yapıldığında buraya gelecek. Burada çok sayıda esnafımız ticaretini yapıyor ve hepsi yeni teknoloji kullanarak hizmetlerini müşterilerine sunuyor. Biz burada ne kadar iş yeri yapmak istesek o kadar kişi buraya gelir ve burası ekonomik olarak güçlenir” diye konuştu.