Vali asırlık dedeyi ağırladı

Ordu’da 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.Fatsa ilçesinde bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz ile daha yakından tanışmak ve sohbette bulunmak üzere Valiliğe gelen...

Ordu’da 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Fatsa ilçesinde bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz ile daha yakından tanışmak ve sohbette bulunmak üzere Valiliğe gelen 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, Vali Seddar Yavuz tarafından sıcak ve samimi bir karşılandı.

Vali Seddar Yavuz ile bir süre sohbet eden Hafız Ali Alacak, “Sayın Valimizi sürekli takip ediyorum. Çok güzel çalışmaları, hizmetleri var. Kendisini çok takdir ediyorum. Kendisiyle Fatsa’daki bir programda tanışmıştım. Fakat daha yakından kendisiyle tanışmak ve sohbette bulunmak amacıyla ziyaretine geldim. Sağ olsun beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Kendisiyle hoş sohbette bulunduk. Sohbetin sonunda, makamından çıkaracak benimle birlikte Valilik binasının önüne kadar indi ve beni tahsis ettiği araçla evime kadar bıraktırdı. Ben 98 yaşındayım. Ömrüm boyunca böyle bir vali görmedim. Allah kendisinden razı olsun. Ona bol bol dua ediyorum” dedi.

98 yaşındaki Hafız Ali Alacak’ın ziyaretinden çok büyük onur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Vali Seddar Yavuz ise, “98 yaşındaki Hafız Ali amcamızla Fatsa’daki bir program sırasında tanışmıştık. Kendisiyle ayaküstü sohbetimiz olmuştu. Ziyaretime gelmek istediğini söylemişti. Bugün de bu ziyaret gerçekleşti. 98 yaşındaki Ali amcamız ikamet ettiği Fatsa ilçemizden kalkıp, buralara kadar gelerek bizleri ziyaret etmesi, beni onurlandırmış ve mutlu etmiştir. Yaptığımız sohbette hafızasının çok berrak olduğunu gördüm. Hoş, sohbet ve neşeli bir insan. Allah’tan sağlık ve uzun ömürler diliyorum kendisine” diye konuştu.

Yapılan sohbetin ardından, 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak’ı, Vali Seddar Yavuz bir araç tahsis ederek evine kadar bıraktırdı. Vali Yavuz, Hafız Ali Alacak’a aracına kadar da eşlik etti.