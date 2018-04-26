Vali Yavuz: “Ordu sanayi açılımı yapmalı”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu’nun daha çok tarım ve tarıma dayalı sektöre bağlanmış olduğunu, gizli işsizliğin ortadan kaldırılması, ekonomik ve sosyal gelişimin daha üst noktalara taşınması, tersine göçün sağlanması amacıyla mutlaka sanayi açılımı yapılması gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin son on beş yılda 3,5 kat büyüdüğünü, ekonomik kalkınmanın devam ettiğini, bu kalkınma anlayışının Ordu’ya da yansıdığını belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, son 15 yılda en çok ulaştırma alanında yatırım aldıklarına dikkat çekti. Vali Yavuz, “Ordu, şu an için 5,5 milyar TL yatırım alan bir şehir haline gelmiştir. Dün hayal bile edilemeyen projeler, bugün Ordu’da gerçekleşiyor. Sadece 5,5 milyar TL’lik yatırımın, 3,5 milyar TL’sinin ulaşıma ayrıldığını da ifade etmek isterim. İşte bu bağlamda baktığımızda, Ordu’da son dönemde yatırımlar hızlanmış ve şehircilik anlamında da Büyükşehir Belediyemizin önemli katkıları ve yatırımları olmuştur. Bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz” dedi.

“Sanayi açılımı şart”

Ordu’nun daha çok tarım sektörüne bağımlı ve diğer sektörleri geliştirmeye çalışan, ama bunda da henüz beklenen gelişmeyi sağlayamayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, bunun aşılması için sanayi açılımı yapılması gerektiğini vurguladı. Vali Yavuz, şöyle konuştu: “Ordu’nun istihdamı ağırlıklı olarak tarım ve tarıma dayalı sanayidir. Bu da bize kısıtlı bir alan sunmaktadır. Dolaysıyla gizli işsizliğin olabildiğini de bu anlamda söylememiz gerekir. İlin ekonomisini çeşitlendirebilmek bakımından, her şeyden öce mutlaka bir sanayi açılımı yapmamız gerekir. Bununla ilgili olarak da hükümetimiz gerekli adımları atmış durumdadır. Şu anda fiilen iki tane OSB’miz faaliyet içindedir ve yaklaşık yedi bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Buna ilaveten üç tane OSB’nin şu anda kamulaştırma işlemleri devam ediyor ve kamulaştırdığımız takdirde de üç tane OSB’de yaklaşık 15 bin kişiyi daha istihdam etme imkanımız olacak. İstanbul’a en fazla göç veren ikinci şehiriz. Tersine göçü sağlayabilmek bakımından, tarımın yanında mutlak surette sanayiyi, turizmi ve bilim şehri olma durumundayız. Bu anlamda baktığımız zaman bizim şehrimizin önüne koyduğumuz en önemli vizyon, 30 bin kişinin kısa dönemde OSB’lerde çalıştığı bir şehir olmak. Bu hedefi gerçekleştirebildiğimiz de tersine göçü sağlayabiliriz.”

“Fındık bahçeleri yenilenmeli. Fiyatı konuştuğumuz kadar verimi de konuşmalıyız”

Ordu’ya 2017 yılında 705 bin turist geldiğini, bunun 70 bininin yabancı turist olduğunu belirten Vali Yavuz, 3-5 yıl içerisinde 3 milyon turist hedefine mutlaka ulaşmak gerektiğini de kaydederek, fındığa dayalı durumunda değiştirilmesi gerektiğine işaret etti. Özellikle fındık bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz, şöyle devam etti: “Fındığa dayalı durumun değiştirilmesi bakımından yaşlanan fındık bahçelerinin yenilenmesi ve bu konuda özellikle teşviklerin gözden geçirilmesi ve fındıkta yeni türlerin bölgeye girmesi ve modern tarım tekniklerinin bölgede kullanılması konusudur. Valilik olarak, bu konuda yoğun bir çalışma yapıyoruz. DOKA, DOKAP ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ile önemli girişimlerimiz var. Özellikle fındık bahçelerinin yenilenmesi ve damlama-sulama sistemleri dahil olmak üzere modern tarım tekniklerinin uygulanması için çaba sarf ediyoruz. Bu yolla da, bölgenin en önemli gelir kaynağı olan fındığın, dünya piyasasında rekabet eder bir duruma getirilmesini arzu ediyoruz. Her yıl fiyat politikalarını tartışırken, verimi de tartışmamız gerekiyor. Ayrıca, Hükümetimizin isabetle yaptığı alan bazlı destekleme konusunda da yeni çalışmaların Hükümetimiz tarafından, Kalkınma Bakanlığımız tarafından yapıldığını da sizlere hatırlatmak isterim. Dolayısıyla şuanda Türkiye’nin bir kaynak problemi yok. Önemli olan bu şehrin enerjisini, yatırım, istihdam, gelişim noktasında çalışması ve üretmesidir.”

Özellikle Karadeniz-Akdeniz yolunun, diğer taraftan da Ünye-Akkuş-Niksar yolunun bitirilmesi ile önemli gelişmeler olacağını, daha önce çıkmaz sokak olarak nitelendirilen Ordu’nun hava ulaşımında şu an için 1 milyon 300 bin yolcu hedefine ulaştığını, Ordu-Giresun Havalimanı da yolcu sayısı en çok artan havalimanları arasında olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, hızlı tren projesinin Ordu’ya kadar gelmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.