ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:47

Vatandaşın çan ve kelek hobisi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir kişi evinin deposunda sergilediği irili ufaklı çan ve keleklerin fiyat ve özellikleri şaşırtıyor.Farklı büyüklüklerde bulunan bakır ve gümüş karışımından yapılmış çan ve kelekler farklı tonlarda...

Vatandaşın çan ve kelek hobisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir kişi evinin deposunda sergilediği irili ufaklı çan ve keleklerin fiyat ve özellikleri şaşırtıyor.

Farklı büyüklüklerde bulunan bakır ve gümüş karışımından yapılmış çan ve kelekler farklı tonlarda ses verirken fiyatları da 90 ila 500 lira arasında değişiyor. Herkesin bir şeylere meraklı olduğunu belirten Alaatin Yazıcı, kendisinin de hobisinin bu iş olduğunu söyledi.

Çok küçük yaşta hayvancılığa meraklı olduğunu ifade eden Yazıcı, “Çocukluğumda buralardan çok büyük hayvan sürüleri yaylaya giderlerdi. Giderken de duyduğumuz çan ve kelek sesleri bizleri çok etkilerdi. Ben de şimdi bulduğum farklı çan ve kelekleri satın alıyor, evimin deposunda sergiliyorum. Zaman zaman hepsini aynı anda çaldığımda da çocukluk günlerime adeta geri dönüyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku