Vatandaşın çan ve kelek hobisi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir kişi evinin deposunda sergilediği irili ufaklı çan ve keleklerin fiyat ve özellikleri şaşırtıyor.Farklı büyüklüklerde bulunan bakır ve gümüş karışımından yapılmış çan ve kelekler farklı tonlarda...

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir kişi evinin deposunda sergilediği irili ufaklı çan ve keleklerin fiyat ve özellikleri şaşırtıyor.

Farklı büyüklüklerde bulunan bakır ve gümüş karışımından yapılmış çan ve kelekler farklı tonlarda ses verirken fiyatları da 90 ila 500 lira arasında değişiyor. Herkesin bir şeylere meraklı olduğunu belirten Alaatin Yazıcı, kendisinin de hobisinin bu iş olduğunu söyledi.

Çok küçük yaşta hayvancılığa meraklı olduğunu ifade eden Yazıcı, “Çocukluğumda buralardan çok büyük hayvan sürüleri yaylaya giderlerdi. Giderken de duyduğumuz çan ve kelek sesleri bizleri çok etkilerdi. Ben de şimdi bulduğum farklı çan ve kelekleri satın alıyor, evimin deposunda sergiliyorum. Zaman zaman hepsini aynı anda çaldığımda da çocukluk günlerime adeta geri dönüyorum” dedi.