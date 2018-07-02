Yağlı direkten bayrak alma yarışı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Belediyesi ve Yalıköy Mahalle Muhtarlığı organizesinde düzenlenen Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Denizcilik Bayramı etkinliklerinin gündüz bölümünde erkek, bayan yüzme yarışmaları, motorlu motorsuz kayık yarışmaları, kürekli kayık yarışmaları, dipten en fazla mesafeli yüzme yarışması, denizde ördek yakalama yarışmaları yapıldı. 1 Temmuz Denizcilik Bayramı etkinliklerine AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır, Liman Başkanı Ahmet Bozdemir, MHP İlçe Başkanı Murat Kaçak, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldılar.

Yarışmalar öncesi ağalık yarışması yapıldı. Ağalık yarışmasını en fazla parayı veren Balıkçı Mustafa Mollaoğlu kazandı.

Yarışmalarda serbest 100 metrede Murat Çolak, serbest 200 metrede Ahmet Mutlu, serbest 400 metrede Rıdvan Tepe, kurbağalama Kemal Gürel, sırtüstü yüzmede Murat Demir, 45 yaş üstü yüzmede Ahmet Tutkal, dipten yüzmede Caner Gültekin, bayanlar yüzmede Tuna Aba, ördek yakalamada Beytullah Coşkun, tekçift kürek yarışmasında Muammer İnsaf birinci olarak ödüllerin sahibi oldular.

Yarışmaların en ilgi çeken bölümü ise yağlı direkten bayrak alma yarışması oldu. 35 yüzücünün katıldığı yağlı direkten bayrak alma yarışması çok da kolay olmadı. Direğin biraz dik olmasından dolayı yüzücüler yağ sürülmüş direk üzerinde yürümekte oldukça zorlandı. Uzun uğraşlar sonucunda bir yüzücü elleri ile direk üzerinde tutunarak bayrağı almayı başardı ama komite bunu geçersiz saydı. Daha sonra bayrak yerine tekrar takıldı ve Erkan Özel isimli yüzücü bayrağı almayı başardı.

Sinan Yılmaz coşturdu

Yalıköy Mahallesi’nde 1 Temmuz Geleneksel Denizcilik Bayramı’nda gündüz bölümünden sonra akşam da Sinan Yılmaz konseri düzenlendi. Konser başlamadan önce Yalıköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Memiş, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye üzerinde Yalıköy Şenlikleri 1 Temmuz 2018 hatırası yazan bir Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının olduğu bir tablo ve ağa teşbihi yediye etti. Daha sonra ise sahneye çıkan Sinan Yılmaz, birbirinden hareketli şarkıları ile şenliğe katılanları coşturdu.