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16 Ekim 2018 Salı 15:55

Yapıcı: “Fatsa Belediyespor’a herkes sahip çıkmalı”

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Fatsa Belediyespor bir markadır. Bu markaya da başta Fatsalılar olmak üzere herkesin sahip çıkması gerekir” dedi.Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fatsa İlçe...

Yapıcı: 'Fatsa Belediyespor'a herkes sahip çıkmalı”
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Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Fatsa Belediyespor bir markadır. Bu markaya da başta Fatsalılar olmak üzere herkesin sahip çıkması gerekir” dedi.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı’yı makamında ziyaret ederek takımla ilgili bilgiler verdiler. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyeti ifade eden Kaymakam Mehmet Yapıcı, "Öncelikle bu nazik ziyaretlerden dolayı Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Bu yıl Fatsa Belediyespor Kulübünün emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Takımımız gerçekten çok iyi ve bundan sonra ki alacağı başarılı sonuçlarla daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu sene rahatım, çünkü Fatsa Belediyespor’un başarılı olacağına inanıyorum. Allah yollarını açık etsin. Yeni yönetim ve oyuncularla daha güçlenen takımımız ligde adından söz ettiren bir kulüp olacaktır. Her zaman yanınızdayım ve olmaya da hep devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Fatsa Belediyespor Başkanı İbrahim Eroğlu ise, “Güzel temennileriniz bizleri mutlu etti. Yeni oluşan ekibimizle elimizi taşın altına koyduk ve ilçemizin büyük markası olan takımımızı daha iyi yerlere getirmek için bütün çabamızla çalışıyoruz. Kombine kartlarımıza büyük ilgi var ve satışlarımız halen devam ediyor. Maddi desteğe ihtiyacımız var ve bunu tüm Fatsa ile başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Kaymakam Mehmet Yapıcı’ya 52 numaralı Fatsa Belediyespor formasının hediye edilmesi ile son buldu.
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