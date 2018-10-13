Yeni Orduspor liderliği Erik Dalı ile kutladı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Yeni Orduspor, saha ve seyircisi önünde 2-0 mağlup ettiği Bergama Belediyespor galibiyetini erik dalı oynayarak kutladı.Ligin 7. haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan namağlup Yeni Orduspor, en...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Yeni Orduspor, saha ve seyircisi önünde 2-0 mağlup ettiği Bergama Belediyespor galibiyetini erik dalı oynayarak kutladı.

Ligin 7. haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan namağlup Yeni Orduspor, en yakın rakibine 3 puan fark atarak liderliğini sürdürdü. Saha ve seyircisi önünde Bergama Belediyespor’u misafir eden mor-beyazlılar, ilk yarıda 26. dakikada Burak Aydın ve 45. dakikada Mustafa Kayabaşı’nın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etti.

Mor-beyazlı futbolcular maçtan sonra galibiyeti sahanın ortasında erik dalı türküsü eşliğinde oynayarak kutladı. Tribünlere giderek taraftarları selamlayan Yeni Ordusporlu futbolcular, yeni haftaya da lider girmenin keyfini yaşadılar.